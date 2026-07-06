Soupeřka skoro nezkazila, měla jsem blok na servisu, mrzelo Bouzkovou po vyřazení

V prvním setu česká tenistka přišla o vedení 2:0 a nevyužila brejkbol na 5:3. Ve druhém dějství nezvládla dotáhnout ztrátu podání ze třetího gamu.
Celkově využila jen tři ze třinácti brejkbolů, limitovalo ji také šest dvojchyb a 28 nevynucených minel. Naopak Mertensová, 27. hráčka žebříčku, byla odvážnější, přesnější a na konci také šťastnější.
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Belgičanka proměnila mečbol prasátkem, páska hrála proti vám také chvíli předtím při jedné z dlouhých výměn. Neříkala jste si, že vám není přáno?
To ne. Soupeřka sice nějaká prasátka dala, ale myslím, že v minulém zápase jsem jich dostala snad šest, takže dnešní dvě byly ještě v pohodě. K tenisu to zkrátka patří.
V čem pro vás byla Mertensová nepříjemná?
Její hra je založená na tom, že je velmi solidní a kazí co nejméně. Z mé strany je škoda, že jsem nedotáhla první set, který se pro mě vyvíjel dobře. Mělo to hlavu a patu a mohla jsem z toho vytěžit víc. Ve druhém setu už ona nezkazila téměř nic, takže bylo těžké se něčeho chytit a dostat se do vedení.
Přitom v první sadě jste začala velmi útočně.
Chtěla jsem do toho jít aktivně, protože Elise je sice solidní, ale když jsem diktovala tempo já, přineslo mi to vedení 2:0. Pak je škoda, že mě potkal menší blok na servisu. Přestala jsem si vyhrávat vlastní podání a tím se soupeřka dostala zpět. Škoda také nevyužité výhody na 5:3. Ale mentalitu jsem měla správnou – jít do toho aktivněji a snažit se body uhrávat sama.
Druhý game trval zhruba dvacet minut a dokázala jste ho získat. Vyžíváte se v takto dlouhých bitvách?
Člověk je do hry tak zabraný, že si to ani neuvědomuje. Prostě bojujete o každý míč. Věděla jsem, že to byl dlouhý game, ale že trval celých dvacet minut, to by mě nenapadlo.
Na druhý set se na vás přišla podívat i reprezentační kapitánka Barbora Strýcová, vzpomněla jste si na letošní Billie Jean King Cup proti Švýcarkám, kde jste zařídila rozhodující bod?
Ano, Báru jsem párkrát slyšela. Určitě mi to připomnělo okamžiky, kdy se mnou seděla na lavičce a podporovala mě. Moc mi to pomohlo. Jen je škoda, že to nakonec nestačilo.
Opět jste toho hrozně moc naběhala. Můžete po takto náročném zápase tenisky ještě používat, nebo jsou na vyhození?
Naopak, celý tento turnaj včetně čtyřhry jsem odehrála jen v jednom páru. Na trávě se spíše jen tak přešlapuje, takže se boty tolik neničí. Asi až od dneška by se začaly dřít o něco více, protože trávy už na kurtech není tolik jako během prvních zápasů.
Jak vás vydařená travnatá část sezony nabudila před další fází roku? Už brzy vás čeká třeba Prague Open, kde budete obhajovat titul.
Na Prahu se hrozně těším. Teď si ale potřebuju hlavně odpočinout a utřídit si myšlenky, protože poslední tři týdny jsem jela nonstop. Samozřejmě je to ta lepší starost – znamená to, že vyhráváte. Ale je to také neustálý koloběh, každý den to samé. Až naberu síly, budu se zase těšit na další program.
Letos už jste získala tituly v Bogotě a Nottinghamu, podařil se vám Wimbledon. Máte pocit, že hrajete životní sezonu?
Kdybychom se na to podívali takhle čistě podle výsledků, tak určitě ano. Já to ale beru tak, že si chci každý den poctivě odpracovat a nechat na kurtu maximum. Jsem ráda, že se to teď projevuje, a chci v tom pokračovat. Možná se nad tím zamyslím až po konci roku, ale teď se snažím neustále koukat dopředu. Až bude klid, třeba si řeknu, že to byla skvělá sezona.