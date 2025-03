Zase fit a zpět na kurtu. Bouzková v pauze fandila Finsku a hvězdnému příteli Sašovi

Už během přípravy na novou sezonu se šestadvacetiletá Češka zranila. „Hned druhý den jsem dělala kondici na písku a skřípla jsem si prst,“ vysvětlila v rozhovoru pro televizi CANAL+ Sport na probíhajícím „pátém grandslamu“ v Kalifornii.

V lednu v Austrálii zhoršující se potíže statečně přemáhala. Po návratu na Floridu, kde má hlavní základnu, nicméně zjistila, že potřebuje nějakou dobu na rehabilitaci.

Bývalé 24. hráčce světa se najednou naskytlo pětitýdenní volno. Nějaký čas strávila u moře a taky sledovala svou oblíbenou hru: „Vyrazila jsem do Kanady, abych se podívala na svého přítele v hokejových zápasech.“

Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Australian Open.

Svého milého, tentokrát už jmenovitě, zmínila taky při výčtu sportovců, jimž sama fandí.

„Baví mě lyžování. Hodně sleduju Lindsey Vonnovou. Ráda mám Ester Ledeckou, doufám, že se s ní někdy potkám,“ pravila před startem klání v Indian Wells.

„No a nejvíc držím pěsti Sašovi Barkovovi, se kterým jsem už skoro tři roky. Takže Florida Panthers jsou mým nejoblíbenějším týmem.“

Kvůli náklonnosti vůči statnému centrovi se hrdá Češka dočasně přidala do finského tábora při akci Four Nations Face-off.

Kapitán Floridy Aleksander Barkov v akci

„Byl to moc hezký zážitek, protože jsem Sašu poprvé viděla hrát v jiném prostředí než na Floridě,“ líčila.

„Měla jsem na sobě modrobílou šálu. Zaujalo mě, jak taková událost probíhá, jakou kluci utvořili super partu.“

Bouzková tak vlastně oplatila finskému kapitánovi podporu, kterou od něj v minulých letech dostávala třeba při Wimbledonu, kde Barkov sedával v hledišti při jejích utkáních.

Český brankář Petr Mrázek z Chicaga instinktivně zasahuje za clonícím útočníkem Floridy Aleksanderem Barkovem (16).

Jako fanynka prožívá hokejové bitvy nesmírně intenzivně. Nervuje se. Raduje. I smutní.

O svého Sašu se ovšem ani v největší vřavě nebojí: „On se naštěstí nepere. Nanejvýš trnu, když ho trefí puk do ruky, do kotníku nebo do kolena. Ze srážky se soupeřem strach nemám, protože má narostlou a silnou postavu. Když si na něj někdo dovolí, vždycky uškodí sám sobě.“

Z Indian Wells s potěšením sledovala, kterak Barkov dal dva góly ve vítězném derby s Tampou. A jak třemi body (1+2) přispěl k porážce Columbusu 3:0. V minulé sezoně dovedl Floridu až k zisku Stanley Cupu.

Sama ve středu v prvním kole podlehla Lamensové z Nizozemska 6:3, 3:6, 3:6. Předem ale přiznávala, že s pořádným tréninkem začala pouze o týden dřív a že se teprve vrací do obvyklé formy.

Své kouče Jiřího Nováka a Davida Vydru zatím nechala doma a na cesty po delší době vzala tátu Milana.

V Indian Wells se předvede ještě v deblu s Američankou Mattekovou-Sandsovou. A ve dvouhře by ráda znovu zabodovala třeba už na následující akci v Miami.