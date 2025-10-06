Bouzková začala ve Wu-chanu vítězstvím, ve druhém kole narazí na Šwiatekovou

  7:36
Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wu-chanu do druhého kola. Proti Camile Osoriové z Kolumbie potvrdila roli favoritky a vyhrála 6:3, 6:4. Další soupeřkou české tenistky bude světová dvojka Iga Šwiateková, která měla na úvod volný los.

Marie Bouzková v osmifinále turnaje v Pekingu | foto: AP

Bouzková vstoupila do posledního podniku elitní kategorie WTA 1000 v sezoně výborně. Za necelou půlhodinu se dostala do vedení 5:0, pak ale při svém servisu nevyužila čtyři setboly.

Dopodávat sadu nedokázala ani na druhý pokus a nakonec proměnila až pátý setbol při podání soupeřky. Série brejků pokračovala i v úvodu druhé sady, Bouzková nakonec vyrovnaný duel rozhodla až v desátém gamu, v němž sebrala soupeřce posedmé v zápase podání.

O postup do druhého kola dnes v Číně zabojuje ještě Kateřina Siniaková. Po úspěšné kvalifikaci ji čeká 19. hráčka světového žebříčku Diana Šnajderová.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4

6. října 2025  8:30

Bouzková začala ve Wu-chanu vítězstvím, ve druhém kole narazí na Šwiatekovou

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wu-chanu do druhého kola. Proti Camile Osoriové z Kolumbie potvrdila roli favoritky a vyhrála 6:3, 6:4. Další soupeřkou české tenistky bude světová dvojka Iga...

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

5. října 2025  21:51

