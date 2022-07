Soustředění, první titul a palačinka za odměnu. Úplný sen, jásala Bouzková

Domácí turnaj Livesport Prague Open na centrálním dvorci otevřela. A v jeho závěru slavila se skleněnou trofejí. Česká tenistka Marie Bouzková si premiérový triumf na okruhu WTA vychutnává ve svém rodišti. „Tady doma to šlo o úplně novou zkušenost. Je to úžasný pocit, úplný sen, co se dneska stalo. Nemohu být šťastnější,“ hlásila nadšeně čtyřiadvacetiletá hráčka.