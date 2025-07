V první sadě jste skoro pořád prohrávala a při svém podání jste musela vyrovnat. Bylo to náročné?

Na to jsem ani nemyslela, spíš jsem se snažila každý game solidně odservírovat. Hodně mi padal do kurtu první servis, což bylo samozřejmě znát. Snažila jsem si podání udržet a dostat se k nějakým šancím na returnu.

Jak těžko se vám k nim propracovávalo?

Zrovna se mi suprově sešel ten game na 6:5, kdy jsem ji brejkla. Na to jsem přesně čekala, protože moc šancí proti ní nedostanete. Ve druhém setu jsem měla příležitost jen v prvním gamu, kdy to bylo 30:30, ale ona potom zahrála dva dobré míčky. A pak už byla dost solidní.

S jakou strategií jste na ni vyrukovala?

Co nejvíce ji rozběhat a snažit se do úderů chodit naplno. I když ona hraje agresivně, musíte si to proti ní uhrát sami.

Vnímala jste, že Sabalenková, která byla dříve známá jako ranařka, čím dál častěji hraje kraťasy a další variabilní údery?

Jo, určitě. U ní se to úplně nabízí, protože jak hraje hodně razantně, tak proti ní automaticky stojíte víc za základní čárou. Potom je pro ni kraťas super varianta. Je vidět, že na tom pracuje, v nějakých zápasech jí to přináší důležité body. A pro nás je ještě nechutnější proti ní hrát.

Hrály jste na slavném wimbledonském centrkurtu, který jste si vyzkoušela v předchozích ročnících. Takže už je to pro vás rutina?

Kéž by to byla rutina. Pro mě je to nejhezčí kurt, jaký na okruhu máme. Cítím, že mi sedí, o to víc je škoda, že to dneska nevyšlo.

Marie Bouzková si proti Aryně Sabalenkové mohla užít kulisu centrálního kurtu.

Se Sabalenkovou jste hrála potřetí, dokážete ji porovnat s dalšími agresivními tenistkami Petrou Kvitovou a Serenou Williamsovou, s nimiž jste se také střetla?

Petra do toho jde asi nejvíc, cokoli krátkého zabíjí. Když Aryna zapojí svůj super servis, tak si jím připravuje výměny, a stylem bych ji přirovnala k Sereně. S nimi se dá dostat do výměn, kdežto s Petrou mi to přišlo strašně těžké.

Na Roland Garros vás vyřadila Coco Gauffová, teď ve Wimbledonu Sabalenková. Neříkáte si, že máte smůlu na los?

To určitě ne. Přesně pro takové zápasy tenis hrajeme a já jdu na kurt s tím, že chci vyhrát a mít skvělý zážitek. I když to třeba někdy vyjde.