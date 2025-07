Letos v dubnu se vrátila k Antonínu Bolardtovi, se kterým spolupracovala už před dvěma lety a zná se s ním od dětství, neboť se oba narodili v roce 1998.

A ukazuje se, že spojení s vnukem někdejšího kapitána Davis Cupu jí vyhovuje. „Hodně nám to spolu sedí a jsem ráda, že se to takhle projevuje,“ pochvaluje si.

Pod vedením Bolardta má nyní skóre 13 výher a sedm porážek a především druhý kariérní titul.

V sobotu ovládla domácí Prague Open, když ve finále přetlačila favorizovanou krajanku Lindu Noskovou 2:6, 6:1 a 6:3.

„Jsem strašně ráda, že Tonda souhlasil, že se k sobě vrátíme. A navázali jsme na dřívější spolupráci,“ popisovala coby čerstvá šampionka. „Oba jsme od té doby pobrali více zkušeností a náš vztah mimo kurt se nezměnil.“

Zatímco před dvěma lety šlo pro Bolardta, který se sám zkoušel prosadit jako aktivní hráč, ale i kvůli častým zraněním kariéru brzy ukončil, o první pořádné trenérské angažmá, nyní se cítí jistěji.

„Čím víc zápasů mám nakoukaných, tím líp,“ poznamenal po finále Prague Open.

Už ve zmiňované sezoně 2023 Bouzkovou nasměroval do osmifinále Wimbledonu, čtvrtfinále „tisícovky“ v Cincinnati či finále podniku v Nan-Čchangu.

Pak se usměvavá bojovnice rozhodla vyzkoušet spolupráci s legendami Martínezovou a Novákem, ale zdá se, že více než známá jména jí vyhovuje dlouholetý kamarád.

Marie Bouzková se hecuje ve čtvrtfinále Prague Open.

„Maruška má ráda pohodu, nejdůležitější pro ni je, aby byla uvolněná. Teď máme skvělý tým, takže může prodat, co trénujeme,“ přibližuje Bolardt.

On sám byl jako pomocník trenérského štábu například na loňských olympijských hrách v Paříži, absolvoval i několik výjezdů s reprezentací v BJK Cupu.

S Bouzkovou, díky titulu v Praze 39. hráčkou světa, se soustředí především na to, aby do jejího charakteristického obranného stylu „propašoval“ co nejvíce ofenzivních prvků.

„Je velká bojovnice, která doběhne hodně míčů, což soupeřky štve, protože s ní potřebují velkou trpělivost. Ale snažíme se, aby hrála aktivněji a výměny si sama uhrávala, protože se nedá spoléhat na to, že se soupeřka pokaždé vystřílí. A myslím, že se to zlepšuje.“

Právě díky této taktice Bouzková finále s Noskovou otočila. V první sadě nestíhala, ale poté přednosti dvacetileté krajanky eliminovala.

„Maruška změnila tempo, takže se trochu víc hrálo. A mě tím vyhodila z rytmu,“ posteskla si zklamaná favoritka.

I takhle to může dopadnout, když narazíte na nepropustnou a neúnavnou zeď z Prahy...

„Oběma strašně pracovaly nervy,“ všiml si Bolardt, že vidina zisku domácí trofeje tenistky svazovala. „Ke konci zápas lépe zvládla Maruška. Dostala se na vítěznou vlnu několika míčů, kdežto Linda to psychicky ustála hůř.“

Bouzková na dvorcích ve Stromovce jásala už podruhé, triumfovala na nich také v roce 2022.

I když se dostala do dalších šesti finále, jinde než v Praze neuspěla. Což by teď pochopitelně ráda změnila.

„Podruhé vyhrála dvěstěpadesátku, tak by to chtělo nějaký větší titul,“ plánuje Bolardt. „A hlavním cílem jsou samozřejmě grandslamy.“

Na nich se jeho svěřenkyně nedávno probila třeba do třetího kola Roland Garros, kde potrápila pozdější šampionku Coco Gauffovou, ve Wimbledonu zase podlehla světové jedničce Aryně Sabalenkové.

Marie Bouzková v semifinálovém zápase na turnaji v Praze.

Už v pondělí vstoupí do akce WTA 1000 v Montrealu, kam v neděli brzy ráno odletěla z Prahy, a v zámoří bude chtít na formu z domácího turnaje navázat.

„Tím, že to byl můj první start na betonu, tak jsem ráda, že jsem odehrála tolik dobrých zápasů a nabrala zkušenosti do zbytku roku,“ vyhlíží další výzvy.

Pod vedením Bolardta by se také ráda přiblížila svému žebříčkovému maximu, zatím nejvýše byla 24., a to v prosinci roku 2022.

„Doufám, že to takhle půjde dál, cíle jsou určitě větší,“ zdůrazňuje kouč, který sice není tak známý, ale jejímu stylu vyhovuje dokonale.