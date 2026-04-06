První titul mimo Prahu. A teď na Švýcarky. Poradí si Bouzková s jinými podmínkami?

Z antuky a nadmořské výšky 2 600 metrů se bude muset přeorientovat na tvrdý povrch v hale. Ale formu si přivezla skvělou.
Od pondělka je 24. tenistkou žebříčku, poskočila o dvě příčky vzhůru, čímž si vyrovnala kariérní maximum. A také se důrazně přihlásila Barboře Strýcové o místo v sestavě.
„Snad Maruška dorazí do Bielu jako šampionka,“ přála si nová česká kapitánka pár hodin předtím, než duel o trofej v Bogotě začal. A Bouzková její přání po skoro tříhodinovém dramatu vyplnila.
„Cením si toho hodně. Vyhrát jakýkoliv titul je hrozně těžké a vždy je speciální, když se to povede,“ pochvalovala si v nahrávce od WTA. „Člověk nikdy neví, jestli v té pozici ještě bude, takže si toho vážím a budu na to vzpomínat. Doufám, že to není můj poslední titul.“
V souboji o postup na letošní finálový turnaj BJK Cupu, který Češky svedou se Švýcarkami v pátek a v sobotu, by mohla za Lindou Noskovou zastávat roli dvojky.
Strýcová se nejspíš bude rozhodovat mezi ní a Markétou Vondroušovou, v jejíž neprospěch hovoří chabá zápasová praxe, ostrý duel totiž neabsolvovala už skoro tři měsíce. Naopak 27letá bojovnice se veze na vítězné vlně.
V Bogotě minulý týden vyhrála pět zápasů a potvrdila roli nasazené jedničky. Ve finále se proti Maďarce Panně Udvardyové oklepala ze ztráty divoké první sady, v níž nevyužila tři setboly ani vedení 5:0 v tie-breaku, a druhé a třetí dějství sebrala jasně 6:2.
„Byl to těžký zápas. Od začátku hodně vyrovnaný, bylo v něm hodně emocí. Panna dobře ukončila první set, já potom chtěla hrát agresivněji. A to se mi povedlo.“
Vůbec poprvé tak ukořistila turnajový vavřín jinde než v rodné Praze, kde se taktéž na akci kategorie WTA 250 radovala loni a v sezoně 2022.
„Hraje se tady těžko, je tu hodně vysoká nadmořská výška. Vždy, když sem letím, tak vím, že to bude těžký turnaj. O to více si cením, že jsem vyhrála,“ uvedla.
Nicméně nutno podotknout, že v kolumbijské metropoli se nesešla příliš kvalitní konkurence.
Většina elitních tenistek buď odpočívala před evropskou antukovou šňůrou, nebo zápolila na souběžně hrané „pětistovce“ v Charlestonu. V Bogotě z první padesátky světového žebříčku startovala kromě Bouzkové už jen Španělka Jéssica Bouzasová.
Ta ovšem vypadla už v osmifinále, a tak nejvýše postavenou sokyní, kterou Češka na cestě za titulem vyzvala, byla Udvardyová, jež do turnaje vstupovala jako žebříčkové číslo 92.
Pokud by Bouzková v Bielu zasáhla hned do pátečních dvouher, nejspíš by šla na domácí jedničku a aktuální světovou jedenáctku Belindu Bencicovou. Což je úplně jiná úroveň, než jaké čelila v Bogotě.
Také se bude muset rychle adaptovat na zcela odlišné podmínky. Z pomalé antuky ve vysoké nadmořské výšce na rychlý tvrdý povrch a navíc v hale. Švýcarky jistě přichystají takové podmínky, které jejich největší hvězdě budou vyhovovat.
Ale i Bencicová má za sebou přelet ze zámoří, ještě v pátek hrála na zelené antuce ve zmíněném Charlestonu. A vedla si hůř než Bouzková, skončila ve čtvrtfinále.