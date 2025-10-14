Hladké české postupy. Bouzková i Valentová si v Ósace zahrají druhé kolo

Autor: ,
  11:07
Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily na tenisovém turnaji v Ósace do druhého kola. Nasazená pětka Bouzková porazila hladce domácí Enu Šibaharaovou 6:1, 6:1, osmnáctiletá Valentová zdolala Alexandru Ealaovou z Filipín 6:1 a 6:2.
Marie Bouzková v osmifinále turnaje v Pekingu

Marie Bouzková v osmifinále turnaje v Pekingu | foto: AP

Marie Bouzková v osmifinále turnaje v Pekingu
Maria Bouzková v semifinále turnaje v Monterrey
Maria Bouzková se loučí s turnajem v Monterrey. V semifinále musela vzdát kvůli...
Maria Bouzková během semifinále turnaje v Monterrey
7 fotografií

Sedmadvacetiletá Bouzková porazila 184. hráčku světa za 61 minut. Vzala jí pětkrát servis, sama jediný brejkbol odvrátila. V dalším kole narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. S ní má zatím bilanci 2:2.

Kompletní tenisové výsledky

Bouzková získala první set díky třem brejkům a zakončila ho při druhém setbolu. Ve druhé sadě česká tenistka rozhodla díky pěti gamům v řadě od stavu 1:1. Rodačka z Prahy vyhrála pátý z posledních sedmi duelů.

Valentová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, zvládla duel proti 54. hráčce světa Ealaové za hodinu a 27 minut. Proměnila šest z 10 brejkbolů, o servis přišla jen jednou.

Nosková selhala v Ósace, nasazená dvojka prohrála v prvním kole s Boulterovou

Ve 2. kole se utká buď s nasazenou trojkou Belgičankou Elise Mertensovou, nebo Španělkou Cristinou Bucsaovou.

Valentová získala první set díky vydařenému úvodu, vedla totiž 4:0. Také ve druhém dějství si tenistka TK Sparta Praha vypracovala brzy náskok 3:0.

Zápas sice za stavu 5:1 nedopodávala, hned poté ale soupeřku znovu brejkla a využila druhý mečbol.

Turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (5-ČR) - Šibaharaová (Jap.) 6:1, 6:1
Valentová (ČR) - Ealaová (Fil.) 6:1, 6:2.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Dalla Valle vs. KopřivaTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Dalla Valle vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 3:4
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Hussey vs. BrunclíkTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Hussey vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
14. 10. 12:30
  • 3.09
  • -
  • 1.31
Molčan vs. GengelTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Molčan vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
14. 10. 13:00
  • 1.17
  • -
  • 4.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Macík pokračuje v přípravě na Dakar. Jeho kamion otestoval i legendární Loeb

I v nadcházejících měsících pro něj bude vrcholem slavná Rallye Dakar. V rámci přípravy na ni tovární závodní tým MM Technology ve složení Martin Macík, František Tomášek a David Švanda zamířil na...

14. října 2025  11:13

Hladké české postupy. Bouzková i Valentová si v Ósace zahrají druhé kolo

Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily na tenisovém turnaji v Ósace do druhého kola. Nasazená pětka Bouzková porazila hladce domácí Enu Šibaharaovou 6:1, 6:1, osmnáctiletá Valentová zdolala...

14. října 2025  11:07

Umí prostě všechno! Pastrňák zaskočil za brankáře, pak sestřelil hvězdu soupeře

Dříve mu mnozí vyčítali jeho práci směrem dozadu. Někdy i chybějící zápal pro černou práci, že některé situace zkrátka vypouštěl. To už ale dávno neplatí. Z českého útočníka Davida Pastrňáka se stal...

14. října 2025  10:58

Vadlejch figuruje v nejlepší desítce českých atletů, nechybí ani favorit Štefela

Oštěpař Jakub Vadlejch, který vyhrál poslední čtyři ročníky Atleta roku, je opět v nejlepší desítce této tradiční ankety. Mezi adepty na vítězství nechybí výškař Jan Štefela, který získal stříbro na...

14. října 2025  10:51

Laukův úspěšný odpor. Disciplinární komisi přesvědčil, že na Spartě nefilmoval

Disciplinární komise hokejové extraligy zrušila trest pro pardubického útočníka Jakuba Lauka, který dostal po pátečním zápase 13. kola pokutu za simulování. Účastník letošního mistrovství světa podal...

14. října 2025  10:21

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je...

14. října 2025  9:04

Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Vyrůstala v obci Novosedlice společně se sedmi sourozenci a balonem u nohy. Snila o tom, že jednou bude kopat za Teplice. Ale v jedenácti ji sociálka odvedla do dětského domova. „Máma měla moc ráda...

14. října 2025  8:57

Nečas režíroval výhru Colorada, asistence Zachy s Pastrňákem nestačily

Pondělní program hokejové NHL otevřelo pět předehrávaných zápasů. Jako první bylo dohráno v Buffalu, které podlehlo 1:3 Coloradu. Za vítěze znovu úřadoval Martin Nečas, jenž asistoval u dvou branek...

13. října 2025  21:19,  aktualizováno  14.10 8:06

Dramatické finále a vítězný návrat. Judista Krpálek ovládl turnaj Grand Prix v Limě

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek při prvním startu od červnového mistrovství světa vyhrál ve váze nad 100 kg turnaj Grand Prix v Limě. Další český reprezentant Adam Kopecký v...

14. října 2025  8:03

Přežil jsem všechny kluby Slovácka. Němčický o slavné éře i atypickém Širůchu

Dres s jeho číslem 12 je ve fotbalovém Slovácku posvátný. Po Pavlu Němčickém (48) ho už nikdo nikdy neoblékl. Rodák z Kunovic má v historii klubu výsostné místo. Je jediným hráčem, který na přelomu...

14. října 2025

Z Ústí se pakuje i Kennedy. Kouč postrádá energii, manažer uklidňuje: Nehoří stodola

Nepovedený rozjezd basketbalové Slunety do ligové sezony odnesl už druhý Američan. Po křídelníkovi Gloverovi se pakuje i pivot Shamarkus Kennedy. „Nemá takovou formu, jak jsme očekávali. Zkusili...

14. října 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.