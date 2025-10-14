Hladké české postupy. Bouzková i Valentová si v Ósace zahrají druhé kolo

Sedmadvacetiletá Bouzková porazila 184. hráčku světa za 61 minut. Vzala jí pětkrát servis, sama jediný brejkbol odvrátila. V dalším kole narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. S ní má zatím bilanci 2:2.
Bouzková získala první set díky třem brejkům a zakončila ho při druhém setbolu. Ve druhé sadě česká tenistka rozhodla díky pěti gamům v řadě od stavu 1:1. Rodačka z Prahy vyhrála pátý z posledních sedmi duelů.
Valentová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, zvládla duel proti 54. hráčce světa Ealaové za hodinu a 27 minut. Proměnila šest z 10 brejkbolů, o servis přišla jen jednou.
Ve 2. kole se utká buď s nasazenou trojkou Belgičankou Elise Mertensovou, nebo Španělkou Cristinou Bucsaovou.
Valentová získala první set díky vydařenému úvodu, vedla totiž 4:0. Také ve druhém dějství si tenistka TK Sparta Praha vypracovala brzy náskok 3:0.
Zápas sice za stavu 5:1 nedopodávala, hned poté ale soupeřku znovu brejkla a využila druhý mečbol.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: