Bouzková ztratila bitvu, potěšili ji bratr i diváci: Nejlepší nástup v kariéře

Pětadvacetiletá Rumunka slavila v pondělí na Prague Open teprve třetí výhru v hlavní soutěži turnaje WTA v letošní sezoně, když nebojácným a agresivním výkonem zaskočila 37. hráčku žebříčku Bouzkovou.

„Dobrý boj až do posledního míčku,“ hodnotila česká tenistka na tiskové konferenci. „Utekl mi hlavně první set, trvalo mi, než jsem se dostala do tempa. Druhý jsem vybojovala a ve třetím jsem vedla.“

Co se pak v rozhodujícím dějství za stavu 3:1 pro vás přihodilo?

Zápas už jsem vybojovala nazpátek, po dvou a půl hodinách jsem konečně vedla. Proto mě mrzí, že jsem ještě víc nezmáčkla a neudržela si servis na 4:1. Ale soupeřka zahrála dobře, zatímco já nedala snad žádný první servis, takže jsem byla pod tlakem.

V utkání jste o podání přišla hned osmkrát, čím si to vysvětlujete?

Měla jsem hodně nízké procento prvního servisu, moje servisové gamy nebyly tak dominantní, jak bych potřebovala. To mi zápas zkomplikovalo. A i když jsem se snažila najít cestu, tak to bohužel nestačilo.

Poprvé jste nastoupila v roli turnajové jedničky a obhájkyně titulu, nesvázalo vás očekávání?

Cítila jsem se stejně jako vždycky, před zápasem máme nervy všichni. Jen jsem začala pomaleji a pak už se může stát cokoli. V tak dlouhém a vyrovnaném zápase vám ubývají síly a rozhodují jeden dva míčky.

Vnímala jste podporu diváků?

Atmosféra byla krásná, pocity z ní mě teď drží nahoře. Ale možná o to víc mě mrzí, že si tady nemohu zahrát další zápas. Už se těším na příští rok, snad si letošek vynahradím.

Tradiční los před duelem obstaral váš bratr Benjamin, jak se vám jeho zapojení líbilo?

Bylo krásné. Něco takového se snad žádnému hráči nepoštěstí, byl to velmi speciální moment. Určitě na něj nezapomenu a děkuji turnaji, že ho umožnil. I nástup byl snad nejhezčí v mé kariéře.

Jaký máte další program?

Asi ve středu poletím do Montrealu, kde v pondělí začíná další turnaj. Aspoň tuhle blbou prohru využiju, abych se tam dobře aklimatizovala. A snad na zápas navážu a předvedu lepší výkon.