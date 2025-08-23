Bouzková o trofej v Monterrey nezabojuje, dohrávku semifinále skrečovala

Sedmadvacetiletá Bouzková přišla o možnost postoupit do devátého finále na okruhu WTA, kde mohla bojovat o třetí titul a druhý letos. V červenci triumfovala na turnaji v Praze.
Duel se dohrával o den později, v pátek byl přerušen kvůli silnému dešti. Obě tenistky se v sobotu vrátily na kurt za stavu 2:2, česká tenistka ale měla v dohrávce zdravotní potíže a přišla hned o úvodní tři gamy.
Za stavu 2:5 a 40:15 si rodačka z Prahy vzala pauzu na ošetření, poukazovala na pravou kyčel. Po ošetření a návratu na kurt sice snížila, Alexandrovová ale vzápětí sadu dopodávala.
Bouzková ještě zahájila na servisu druhý set, když ale přišla o první dva fiftýny, duel vzdala. Nejistá je tak i její účast na grandslamu US Open, který startuje v New Yorku v neděli. Tam by Bouzková měla v 1. kole narazit na Francouzku Elsu Jacquemotovou.
Turnaj žen v Monterrey
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - semifinále: