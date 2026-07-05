Rána od Rusky bolela, ale nevadila. Mým snem je Wimbledon vyhrát, líčí Bouzková

Stanislav Kučera
  7:00
Marie Bouzková se raduje z výhry ve třetím kole Wimbledonu.

Marie Bouzková se raduje z výhry ve třetím kole Wimbledonu. | foto: AP

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.
Marie Bouzková slaví postup do osmifinále Wimbledonu.
Marie Bouzková slaví s fanoušky postup do osmifinále Wimbledonu.
Marie Bouzková se raduje z dobrého úderu ve třetím kole Wimbledonu.
13 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Znovu po třech letech se Marie Bouzková probila do osmifinále travnatého grandslamu. Nicméně ambice má mnohem větší. „Wimbledon je pro mě největším snem, co bych jednou chtěla vyhrát. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc,“ zářila česká tenistka po vítězství ve třetím kole nad Ljudmilou Samsonovovou 4:6, 7:6 a 6:4.

V roce 2023 v osmifinále nestačila na pozdější šampionku Markétu Vondroušovou, o rok dříve její tažení skončilo až mezi nejlepší osmičkou.

„Vzpomínky se mi určitě vracejí a doufám, že v sobě ještě mám dost sil, abych pokračovala dál,“ říká 27letá Češka.

Aktuálně si na zelených dvorcích drží sérii už osmi výher v řadě, před Wimbledonem odvládla turnaj v Nottinghamu.

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Zatím poslední úspěch přidala v sobotu, 41. hráčku žebříčku Samsonovovou přemohla po téměř třech a půl hodinách. „Jelikož jsem takových bitev odehrála hodně, ani mi to nepřijde zvláštní,“ líčila vyhlášená bojovnice.

Duel nabídl urputnou přetahovanou o každý míč. Ruska hrála rychleji a aktivněji, na vítězné údery vyhrála drtivě 61:24. Ale nakonec slavila Češka se svou typickou zarputilostí.

„Pekelně těžký zápas,“ hodnotila. „Poté, co jsem ztratila první set, jsem věděla, že musím svou hru pozvednout a hrát o něco lépe. Rozhodlo pár míčků.“

Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.
Marie Bouzková slaví postup do osmifinále Wimbledonu.
Marie Bouzková slaví s fanoušky postup do osmifinále Wimbledonu.
Marie Bouzková se raduje z dobrého úderu ve třetím kole Wimbledonu.
Marie Bouzková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.
13 fotografií

V prvním setu se mezi oběma soupeřkami odehrál i jeden kontroverzní moment, po kterém to v hledišti pořádně zahučelo. Za stavu 3:3 a 15:15 Samsonovová zasmečovala vysoký míč přímo do Bouzkové, konkrétně do její levé ruky.

Mohla hrát kamkoliv jinam a bod by téměř jistě získala, avšak protože mířila na střed kurtu, trefila protivnici, která se zrovna na druhé straně sítě přesouvala.

Ruska se okamžitě omlouvala, Bouzková zdviženým palcem ukazovala, že je v pořádku. Nicméně vzápětí přišla o servis a Samsonovová náskok brejku dotáhla až k zisku celé první sady.

„Ale s tou ránou to nemělo nic společného. Sice byla cítit, ale nic to neovlivnilo,“ ujišťovala rodačka z Prahy.

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Ve druhém dějství zlepšila podání, díky čemuž za stavu 4:4 i 5:5 odvrátila dva brejkboly. Kdyby je Ruska proměnila, dostala by se do možná rozhodující výhody.

Místo toho se ale vytáhla Bouzková.

„Když jsem si v těchto gamech udržela servis, cítila jsem, že se dostávám do správného rytmu. Urvala jsem to silou vůle a srdcem, na kurtu jsem nechala všechno.“

V tiebreaku se ještě více zabejčila, klíčový náskok 5:2 získala po fenomenální výměně, v níž po vychytání několika pumelic soupeřky vystřihla dokonalý prohoz.

Tímto kouskem zvedla ze sedadel celý svůj tým včetně přítele Alexandera Barkova, letošního hokejového mistra světa a oporu Floridy Panthers v NHL.

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain...
Marie Bouzková podává ve třetím kole Wimbledonu.

Na vlně euforie se vřítila i do třetí sady, ale o náskok 4:2 záhy přišla. Dokonce upustila raketu na kurt a vypadala frustrovaná. Přesto hned vyválčila další brejk.

Když za stavu 5:4 servírovala na vítězství, prohrávala 0:40. Jenže všechny tři brejkboly odvrátila. A poté, co soupeřka při jejím prvním mečbolu poslala bekhend jen do sítě, mohla se radovat.

Dokonce si utírala slzy štěstí, tak moc ji úspěch ve vyčerpávající bitvě dojal.

„Měla jsem obrovskou radost,“ přiznala. „V tom posledním gamu jsem musela odehrát pět nejlepších míčků z celého zápasu, abych to ustála. Musela jsem hodně běhat, ale zároveň hrát agresivněji a aktivněji, aby soupeřka začala chybovat.“

Marie Bouzková slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

V ten moment ale ještě neměla pro sobotní program odpracováno, o tři a půl hodiny později už stála na dvorci číslo 12 znovu. Ve druhém kole čtyřhry se Španělkou Sarou Sorribesovou prohrály s Kateřinou Siniakovou a Taylor Townsendovou 2:6 a 1:6.

Celkem tedy Bouzková strávila na kurtu skoro pět hodin. Teď už se však může soustředit jen na singl. V pondělí zabojuje o postup do čtvrtfinále proti Belgičance Elise Mertensové, která překvapivě vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.

„Letos mě celkem hladce porazila v Dubaji, takže to bude odveta,“ připomíná Bouzková. „Připravíme se na ni a podíváme se, jak se jí teď na trávě daří. Odpočinu si a zase na kurtu nechám všechno.“

Jinak to ani usměvavá válečnice neumí.

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