„První set byl velice těžký, moc jsem v něm svou hru necítila a dělala jsem hodně chyb,“ popisovala Bouzková. „Ale ve druhém už to bylo ono, hrála jsem tak, jak jsem chtěla. Je škoda, že jsem nevyužila gamebally při svém servisu, ale jsem ráda, že jsem se do zápasu dokázala dostat a minimálně jí ho znepříjemnit.“

Dělal vám problém příjem soupeřky? Ve druhém setu jste si podání udržela jen dvakrát, i když jste ji také čtyřikrát brejkla.

Jak stojí na return hodně vzadu, tak hrála dlouhé míče pod liftem. V prvním setu jsem si na to zvykala, ale pak už to bylo lepší. I proto mě mrzí, že jsem ve druhém setu nedotáhla dobře rozjeté gamy. Vedla jsem a vypadalo to, že si servis můžu podržet jednodušeji, ale ona ukázala strašně silnou vůli. Díky tomu je tam, kde je. Dokáže vracet míče kvalitně pod spinem a nutila mě, abych si to uhrála.

Ke konci se vám povedlo ubojovat několik dlouhých výměn, za což vám diváci mohutně aplaudovali. Příjemný pocit?

Jo, to jsou moc hezké momenty. Mně bylo i kvůli fanouškům blbé, že byl první set takový mdlý a moc se nehrálo, ale pak začala taková nadalovská bitva. A obě jsme tam musely nechat všechno.

Jak jste se cítila fyzicky? Opět jste se hodně naběhala.

V pohodě, já jsem na takové zápasy docela zvyklá. Ale jak bylo tepleji a dusno, tak jsem se hodně potila. Poprvé jsem hrála ve sluníčku a bylo to znát, hůř se mi dýchalo.

Stejně jako loni jste zažila kulisy hlavního dvorce Phillipa Chatriera. Jak se vám líbí?

Je moc hezký. Zahrát si na grandslamu na centrkurtu je svátek, moc si toho vážím. Podívala jsem se i na Rafovu cedulku, to bylo moc hezké. A budu se snažit, abych takové zápasy hrála zase.

Co jste si u pamětní destičky s obtiskem Nadalovy boty říkala?

Šla jsem kolem ní v tiebreaku, aby mi to dalo nějakou energii navíc, ale úplně se to nepovedlo.

Jak hodnotíte turnaj celkově?

Hodně pozitivně. Tahle antuková sezona byla fajn, pořád jsem se snažila hrát tak, jako jsem hrála proti Coco ve druhém setu. A teď se na to budu snažit navázat dál a hrát konzistentně.

Vnímala jste, že jste poslední Češkou na letošním Roland Garros?

To jsem si ani neuvědomila, ale je zajímavé, že to tak vyšlo. Ze začátku jsem antuku moc ráda neměla, ale v posledních letech se na ní učím hrát a využívat svoje zbraně. Jsem ráda, že jsem byla ve třetím kole, i když je škoda, že někdo nepřežil, abychom mohli reprezentovat dál.