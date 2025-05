Rybička jako od Beckera. Bouzková zkusí pomstít krajanku, má staronového kouče

Před rokem s tehdejší světovou jedničkou Šwiatekovou prohrála na stadionu Philippa Chatriera 4:6 a 2:6. Povede si v sobotu proti jiné superstar lépe?

Před dvěma roky v Římě dokázala česká bojovnice běhavou Američanku udolat, zvítězila 4:6, 6:2 a 6:2. A z tohoto zápasu, rovněž hraném na oranžové drti, bude chtít čerpat sebevědomí i taktické plány.

„Coco suprově servíruje, na antuce má v poslední době odehráno hodně zápasů. Určitě se cítí dobře, dobře se pohybuje, má skvělý bekhend… Bude to boj. Já se budu snažit hrát svoji hru, být aktivní a uvidíme,“ hlásí 47. hráčka světa.

Gauffová se v Paříži střetne s druhou Češkou v řadě, ve čtvrtečním druhém kole vyřadila osmnáctiletou naději Terezu Valentovou. A ta říkala, že jí Američanka nepřišla v bůhvíjaké formě.

„Dám do zápasu všechno,“ slibuje Bouzková, že se pokusí krajanku pomstít.

Že může ve třetím kole narazit právě na loňskou semifinalistku Gauffovou, sice po rozlosování nevěděla, neboť se v pavouku nedívala tak daleko. Nicméně během svého utkání druhé rundy si všimla jasných indicií, co se na ni v případě postupu chystá.

„U kurtu stáli její táta a trenér,“ přiblížila, co stihla pochytit, když ve čtvrtek dopoledne zápolila s Britkou Sonay Kartalovou.

Ale pozorovateli se nemínila nechat rozhodit.

„Říkala jsem si, ať hlavně nemyslím na to, co bude, protože nejdůležitější bylo dohrát zápas.“

Což se jí povedlo znamenitě, byť se ke konci pořádně nadřela.

Po zisku první sady 6:1 ztrácela ve druhé 3:4 s brejkem a nakonec využila až pátý mečbol. „Soupeřka hrála s větrem, proto pro mě nebylo jednoduché míče zatlačit. Jsem ráda, že jsem to vybojovala, protože už jsem nechtěla hrát dál,“ usmívala se.

Po vítězství v prvním kole nad třicátou nasazenou Annou Kalinskou, kterou trápily zdravotní potíže, tak přešla i přes 56. hráčku světa.

„Jsem moc ráda, že jsem tu stejně jako loni vyhrála dva zápasy,“ zářila.

A nevadilo jí ani to, že si z bitev odnesla několik šrámů.

„Tohle je z prvního kola,“ ukázala tři výrazné flíčky v oblasti lokte. „Šla jsem po míči rybičkou jako Boris Becker, jen bohužel ne na síti, ale dva metry za základní čarou. Ale pokusila jsem se. Další odřeniny mám na koleni a ještě mi krvácel i palec na ruce. Ale je to dobré, jsem zvyklá. Ve Štrasburku jsem měla každý den úplně modrá kolena.“

K úspěchům jí aktuálně pomáhá staronový kouč Antonín Bolardt, s nímž obnovila spolupráci poté, co se na konci dubna rozešla s Jiřím Novákem. Ten mimochodem nyní vede Barboru Krejčíkovou.

„S Tondou se známe odmalinka, máme spolu super vztah,“ cení si Bouzková. „Když jsem před dvěma lety někoho hledala, tak se mnou z kamarádství začal jezdit a suprově nám to sedlo. Proto jsem se ho zase zeptala, jestli by nemohl naskočit, a měla jsem štěstí, že to klaplo.“

A mimochodem, právě Bolardt ji trénoval, když Gauffovou tenkrát v Římě zaskočila...