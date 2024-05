Bouzková si čekání zkrátila spánkem a prověří jedničku: Hraje jako kluci

Možnost poměřit se s vládkyní žebříčku a trojnásobnou šampionkou antukového grandslamu si Bouzková vysloužila díky výhře nad Chorvatkou Janou Fettovou.

Na zdánlivě snadné skóre dvakrát 6:2 se proti ní ve druhém kole nadřela dva dny, i ona byla jednou z mnoha obětí dešťových trampot, které Paříž ve středu a ve čtvrtek sužovaly.

„Když jsme nastupovaly druhý den, tak jsem se cítila jinak, nakonec jsem byla i trochu nervóznější,“ přiblížila, co prožívala, když se na dvorec vracela za stavu 6:2 a 1:0.

Co vás znepokojilo?

Tím, jak byla dlouhá pauza, tak člověk nad zápasem hodně přemýšlí. O to víc jsem ráda, že jsem ho zvládla. Ve druhém setu jsem z vedení 2:0 najednou měla 2:2 a 0:30 při servisu, tam se vývoj začal komplikovat. Ale dokázala jsem zapnout a obrátit ho zpátky na svou stranu.

V klíčových momentech vás drželo podání, že ano?

Servis určitě pomůže. Zvlášť při mé hře, kdy se výměny mohou natahovat. Jsem ráda, že jsem díky němu mohla ušetřit nějakou sílu. Zatím jsem se tady na servisu cítila dobře.

V čem ještě jste Fettovou, 135. hráčku světa, předčila?

Musela jsem brát výměny o něco aktivněji než první den, protože soupeřka trošku změnila přístup k zápasu. To mě možná lehce zaskočilo, ale pak jsem si to dokázala uvědomit a přizpůsobit se.

Kolik energie vám vzalo čekání a průběžné rozcvičování?

Naštěstí to vycházelo tak, že jsem se vždycky rozcvičila jen jednou a pořádně. Ale dnes (ve čtvrtek) to bylo po mentální stránce hodně náročné, jak jsme furt čekaly, kdy přestane pršet. Důležité bylo, že jsem naspala dvě hodiny – vypnula jsem a co nejvíce šetřila síly.

S jakou taktikou půjdete na světovou jedničku Šwiatekovou?

Budu se snažit navázat na to, co se mi dařilo v prvních dvou kolech. Vím, že ona bude hrát agresivně, hraje podobně jako kluci, má více naliftované míče. A dobře se hýbe, takže musím očekávat dlouhé výměny. Nějakou příležitost dostanu, tak se ji budu snažit využít.

Nepřijde vám nefér, že Polka na rozdíl od vás hraje na centrkurtu se střechou a nemusí se tedy potýkat s dešťovými patáliemi?

Ona si zaslouží hrát tam každý zápas, takže v pohodě. Já se tam ve středu pod střechou rozehrávala, takže jsem ráda, že jsem si kurt mohla osahat, protože předtím jsem na něm nikdy nehrála. To mi snad pomůže.