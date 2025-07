Po vítězném zápase na centrkurtu dostala růže, pak se fotila s českými fanoušky, kteří ji na podnik do Stromovky přišli podpořit. I proto místo souběžně hrané akce ve Washingtonu, kde loni bojovala o titul, zvolila domácí turnaj.

„Je fajn, že v pondělí v jedenáct přišlo tolik lidí. Bylo to od nich hezké,“ těšilo Bouzkovou. „Ukazuje to, že se na tenhle turnaj fakt těší. Užila jsem si to a jsem ráda, že se mi vstup povedl takhle hezky.“

Na modrý betonový kurt hleděl i jeden speciální návštěvník. Českou tenistku přicestoval povzbudit její přítel a slavný hokejista Barkov, kterému Bouzková fandí v domácích zápasech na Floridě.

„Bývá ve Wimbledonu i v Miami. Když ho na zápasech mám, jsem klidnější. Je fajn, že je tu i na mé narozky.“

K těm jste si výhrou 6:0 a 6:2 nadělila hezký dárek.

Ano, můj první. Ale byl to těžší zápas, než ukazovalo skóre. Jsem ráda, že jsem do něj dobře vstoupila. Druhý set byl hodně o důležitých gamech, dost jsme se tahaly. Jsem ráda, že jsem tam buď dobře odservírovala, nebo to vyšlo na returnu. Bylo to o pár míčcích a o tom udělat brejk ve druhém setu.

Což se vám povedlo. Jak jste se cítila na servisu?

Myslím, že v důležitých momentech mě podržel. Cítila jsem, že mi pomáhá, zkrátila jsem díky němu výměnu, nebo jsem dala i přímý bod. Servis jsem dobře kombinovala, byl účinný.

Co byste chtěla zlepšit do dalšího zápasu?

Asi hrát trochu agresivněji, když to jde. Pořád je co zlepšovat, ještě si zvykám na podmínky. Je to první turnaj na betonu, takže zase musím mít trochu jiné pojetí. Na první zápas ale dobrý a pokusím se ve druhém hrát ještě lépe.

Jak důležitá je výhra pro psychiku? Předloni jste domácí turnaj opanovala, loni jste vypadla hned v prvním kole.

Zrovna jsem si říkala, že jsem tu jednou vyhrála a potom si už na další výhry nepamatuji. Pokud to ještě nebylo v kvaldě na antuce. Jsem ráda a uvidíme, kam mě to tento rok donese.

Vzpomínáte ještě na předloňský titul?

Určitě. Často tady v létě mezi turnaji trénuju, takže vidím fotky vítězek. Je hezké to vidět a připomínat si to, mám na titul krásné vzpomínky. Pokaždé, když tu hraji na centru, tak ho cítím, vzpomínám na něj a snažím se na to navázat a uhrát tady něco dalšího.

Nedělalo vám problémy velké dusno?

Docela jsem s tím počítala. Nebylo jasné, jestli zápas kvůli počasí dohrajeme. I v neděli bylo dost dusno. Připravovala jsem se na to, dávala jsem si víc soli, abych nechytala křeče. Jsem ráda, že jsem utkání odehrála relativně rychle a že se můžu schovat a jít do ledové vany.

Turnajové dny trávíte s rodinou?

Jasně, spím u sebe doma s rodiči. Jsem tady doma i tady trénuju, takže je to fajn. Jezdím sem každý den. Teď je to jen jiný pocit, že hraju i ostré zápasy. Cítím podporu z celé Sparty. Pan ředitel Malý mě vždy podporuje, co to jde. Toho si moc vážím, mám tady super podmínky na trénink. Snažím se tady odehrát co nejlepší zápasy pro diváky.

Jak bude pokračovat vaše oslava narozenin?

Určitě půjdeme na nějaké jídlo, dortík a pak se uvidí.

Překvapily vás květiny, které jste dostala?

Ano, nevěděla jsem, že se něco chystá. Pan ředitel Malý mě zase potěšil. Vypadá to, že jich je víc než 27! Ale možná, že jich tam je 27.

Můžete je spočítat.

Tak je jich 27. To už je hodně. Když bylo zahájení turnaje, holky Kovačkovy mi říkaly „dobrý den“. Je to vidět na té 27.

Těší vás, že je v hlavní soutěži turnaje jedenáct Češek?

Určitě, ale nepřekvapuje mě to. Máme stále mladší a mladší generace holek, které hrají dobře už od čtrnácti nebo patnácti. Terka Valentová teď vyhrála turnaj, což je super. Myslím, že pro český tenis je krásné, že se to takhle vyvíjí. Všechny nás to žene dopředu.