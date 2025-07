Už druhý titul doma? Tomu nevěřím! Místo oslav čeká Bouzkovou let do Kanady

„Jsem strašně ráda a skoro tomu ani nevěřím, že jsem tu vyhrála podruhé,“ zářila mezi novináři, kam přišla už poté, co se v hlavním městě spustil vydatný déšť. Duel, ve kterém Bouzková otočila skóre a nad Noskovou zvítězila 2:6, 6:1, 6:3, skončil těsně předtím, než se rozpršelo.

„Myslím, že to nemohlo vyjít líp,“ smála se šampionka. „Když jsme dostaly trofeje, tak sice pršelo, ale to vůbec nevadilo.“

Máte dva singlové tituly a oba z Prahy, čím je pro vás tento turnaj tak magický?

Určitě je to tou podporou, kterou tu mám. Ve finále tu vždy pookřeju, hlavně v koncovkách. Dnes opět. Chtěla bych strašně poděkovat divákům a fanouškům, kteří mi v každém zápase dodávali strašnou energii.

Co vám pomohlo zvrátit průběh finálového duelu?

Po prvním prohraném setu jsem se snažila hlavně udržet servis a o trochu víc to rozjet. Lindu jsem brejkla ve druhém gamu a začalo se to vyvíjet trochu jinak, začala jsem se cítit maličko líp. Myslím, že tím se to trochu nalomilo. Minimálně jsem rozjetou Lindu trochu zpomalila a sama jsem se pak cítila mnohem lépe. Třetí set byl nahoru dolů a bylo důležité, kdo si potom udrží servis.

Proti krajance už jste finále hrála, před dvěma lety jste v Číně podlehla Kateřině Siniakové. Pomohla tato zkušenost?

To se asi nedá úplně porovnávat. Ale obecně v třísetových bitvách jsou to vždy maličkosti, které zápas rozhodnou. Jsem ráda, že se to tentokrát povedlo mě.

V zápase jste dohromady posbíraly deset brejků, šest z toho ve třetím setu.

Asi kvůli nervozitě. Linda returnuje strašně agresivně, takže jsem se snažila dát první servis a potom tu výměnu nějak rozehrát a zkusit hrát aktivněji. Linda potom taky neměla dobré gamy na servisu, takže to byla taková přetahovaná, kdo si servis vyhraje první.

V pauze jste si něco psala do notýsku, co to bylo?

Spíše to bylo něco, co jsem měla v hlavě – takovou jednu myšlenku. Chtěla jsem si ji z hlavy vyndat, tak jsem si to napsala a pak vyhodila do koše. Asi to pomohlo.

V pondělí jste měla narozeniny, je trofej takový opožděný dárek?

Asi hodně nečekaný dárek, který jsem si dala sama sobě. Myslím, že od začátku to byl krásný týden a jen se zlepšoval.

Pro vaši finálovou soupeřku spíše naopak.

Linda odehrála strašně těžké zápasy a ve finále byla hrozně blízko, v prvním setu hrála suprově a mrzí mě, že jí to tady zase nevyšlo. Ale je jednou z nejlepších hráček na okruhu, takže určitě dostane další příležitosti se o tenhle titul poprat. A já jí přeju, aby jí to vyšlo.

Stihnete triumf oslavit, nebo se chystáte na Masters do Kanady?

Já jsem na to ani nechtěla myslet, protože v neděli v půl osmé letíme do Montrealu a v pondělí tam hraju. Ještě ani nevím, musím si zabalit. Ale myslím, že alespoň něco bychom měli udělat.

Které vítězství bylo těžší – letošní, či to v roce 2022?

Myslím, že oba ročníky byly hrozně těžké. Když jsem tu poprvé vyhrála, byl to můj první titul WTA a nevěděla jsem, do čeho jdu. Teď jsem z toho trochu čerpala, věděla jsem, že můžu uhrát dobrý výsledek. Byl to ale od začátku velmi náročný turnaj. Zápasy, které se hrají doma, jsou o dost emotivnější. A taky jsem vždy mnohem více unavená. Takže jsem ráda, že jsem to zvládla až do konce.

Jak vás titul nakopne do dalšího pokračování?

Uvidíme. Ještě náš čeká velký kus sezony s velkými turnaji, takže si nejdřív potřebuju odpočinout, abych nabrala síly a mohla na tomhle týdnu stavět dál. Tím, že to byl můj první turnaj na betonu, jsem ráda, že jsem si zahrála tolik zápasů a nabrala další zkušenosti do zbytku roku.