Bouzková v laufu: Do konce roku chci být v Top 30, teď sním o titulu

Jako by pro ni platilo otřepané rčení, že vítězství se rodí z porážek. V generálce na Australian Open sebrala set světové jedničce Bartyové, v 1. kole grandslamu po přetěžkém losu podlehla po boji hvězdě Svitolinové 3:6, 6:7. Dobré výkony, leč bez odměny.

Počkej, pomůžu ti! Jak se Bouzková bála o soupeřku Dvaadvacetiletá plavovláska z Prahy má image jedné z nejuctivějších tenistek současnosti - a slušnost ukázala Marie Bouzková znovu. Když se na turnaji v Austrálii ve čtvrtfinále zranila její soupeřka Jill Teichmannová, aktivně se zapojila do jejího ošetřování. „Ona si trochu zvrtla kotník, ale říkala mi, že se jí to stává často, takže z toho nebyla ani tolik ve stresu jako já, protože to vypadalo docela špatně,“ líčila Bouzková. „Přinesli jí led, já jsem se jí ptala, jestli něco potřebuje a ona sice nejdřív říkala, že ne, ale pak jsem jí rozvázala tkaničky a sundala botu. Hlavně jsem ráda, že to není nic vážného.“

A tak se rozhodla u protinožců zůstat: „Tréninků bylo za poslední skoro rok hodně, cítila jsem, že potřebuju hodně zápasů. Snad se mi bude dařit i na dalších turnajích,“ pronesla na virtuální tiskové konferenci zástupkyně nové české tenisové vlny.

V semifinále jste přetlačila někdejší vítězku US Open Andreescuovou, jak si toho vážíte?

Strašně moc, bylo to hodně vybojované. Jsem ráda, že si podruhé zahraju finále na okruhu WTA, samozřejmě se těším. Už jsem se dobře zregenerovala, právě jsem měla masáž, cítím se dobře. Dášu (Kasatkinovou) znám, jsme dobré kamarádky. V Ostravě jsme loni sehrály dlouhý zápas (4:6, 7:5, 5:7), z toho si zkusím vzít ponaučení a pár věcí změnit, abych si zlepšila šanci na výhru.

Jak cenná pro vás byla možnost zůstat v Austrálii a dál hrát?

Myslím, že cesta do Austrálie se vyplatila, i kdyby se tenhle turnaj nekonal. Zahrát si se Svitolinovou na velkém kurtu byla super zkušenost. Ze zápasu jsem si vzala správné věci, což se ukazuje na tomhle turnaji.

Čím vás duel proti známé Ukrajince nabudil?

Cítila jsem, že se víc a víc rozehrávám. Po tom zápase jsem si řekla, že na to mám. Tenhle turnaj si od začátku užívám, na kurtu se cítím dobře, a proto jsem dnešní zápas dokázala otočit.

Do naplnění jakých snů vás to povzbuzuje?

Do konce roku chci být v Top 30. Cítím, že na tuhle úroveň mám. Je to hlavně o tom, abych byla každý týden solidní a abych si věřila. Snažím se pracovat na všem a mé hře hodně ulevuje, když vím, že si udržím servis, že si na něj věřím. Při gamech na returnu se mi pak hraje líp, uvolněněji.

Mezi cíle patří i první titul na okruhu, což?

Určitě. Dostanu šanci, dám do toho všechno a uvidíme, jestli se to povede - ale i kdyby ne, sezona je pořád dlouhá a vezmu si z toho další pozitiva.

Kolik vám vůbec zbývá sil po několika dlouhých bitvách?

Určitě to byla velká porce, ale dneska byl na posledních patnáct minut trochu chládek, aspoň něco. (úsměv) Cítím se dobře, jakmile začneme, přijde adrenalin, tělo se uvolní, síly budou. Mám dobře natrénovano, zlepšila jsem kondici a snad se to ve finále ukáže.