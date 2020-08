Jak Bouzková zdolala idol Kvitovou: Řekla jsem si, že nesmím být fanynka

To nejpodstatnější se dost možná odehrálo ještě před úvodní výměnou. Bouzková (22 let) ke Kvitové vždycky vzhlížela. K tomu ještě připočtěte, jak dvojnásobná šampionka z All England Clubu roky svoje krajanky nemilosrdně drtila. Hodně specifické výchozí podmínky.

„Snažila jsem se přinutit k tomu, abych si věřila a byla odvážná. Abych nešla na kurt jako její fanynka, ale jako soupeřka,“ líčila Bouzková na pozápasové tiskové konferenci turnaje Western&Southern Open, který se letos ze Cincinnati přesunul do New Yorku. „To byla klíčová věc mojí přípravy. Přesvědčit se, že můžu vyhrát.“

Usměvavá a zdvořilá blondýnka se skutečně nebála. Navzdory tomu, co pro ni Kvitová spolu s dalšími úspěšnými Češkami nedávné minulosti pořád znamená.

„Vždyť já si ani nevybavím, kolikrát jsem jim fandila ve Fed Cupu,“ usmála se. „Dokonce jsem asi čtyři roky dělala podavačku míčů – sice už si to nepamatuju přesně, ale jelikož se tehdy hrálo tolik semifinále a finále, nejspíš jsem viděla zblízka i ty největší zápasy.“

Teď se duelů podobného kalibru chce účastnit v hlavní roli. Triumf nad Kvitovou patří k jejím nejvýraznějším počinům v kariéře: soupeřkou, turnajem, výkonem.

„Zní to možná divně, ale já nehrála zase tak špatně,“ řekla Kvitová. „Nastoupila jsem agresivněji, ale ona se v druhém setu hodně zlepšila a já naopak víc chybovala. Teď si musím trochu odpočinout, dosud jsem po příletu do Ameriky každý den trénovala. Je potřeba nabrat zase nějakou energii.“

Také její vyřazení potvrzuje odhady těch, kteří vidí zrestartované duely WTA jako absolutně nečitelné; v New Yorku ostatně ve svém prvním ostrém duelu po pauze vypadla nejen Kvitová, ale také turnajová jednička Karolína Plíšková.

Bouzkové možná pomohlo i to, že na rozdíl od zkušenějších a slavnějších Češek naskočila už na turnaji v americkém Lexingtonu, kde došla do čtvrtfinále.

„Cítím se dobře, mám za sebou měsíce opravdu tvrdého a dobrého tréninku,“ řekla. „Snažila jsem se připravit právě na tyhle velké duely. Potkaly jsme se úplně poprvé, nikdy jsem s Petrou ani netrénovala. Nepochybně je to pro mě mimořádné vítězství – tím spíš, že se tady chystáme na US Open a to začíná už příští týden.“

Že by se zrovna ona mohla zařadit mezi ty, co na grandslamu rozmetají odhady bookmakerů? Třeba i proto, že US Open vyhrála jako juniorka?

„Tento zápas mi dodal spoustu cenných zkušeností,“ říká Bouzková, kterou už v úterý od 17.00 čeká další duel proti Anett Kontaveitové. „Další ranařka, v tomhle byl pro mě zápas s Petrou dobrá příprava. Budu se snažit zase udržet ve hře – a užít si to.“

Po výhře nad krajankou, které jako děvče tolik fandila, by mělo jít obojí mnohem snadněji.