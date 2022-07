Odpočinek a podpisy dětem. Wimbledon už jsem trochu vstřebala, říká Bouzková

Došlo vám s odstupem času, co jste v Londýně dokázala?

Už jsem to trochu vstřebala. Čtvrtfinále mi přijde jako neskutečný úspěch, zčásti splněný sen. Odehrála jsem životní turnaj, prožila spoustu emocí a odvezla si krásné zážitky. Jsem za to strašně vděčná, ale jede se dál. Nic se nemění, pořád na sobě musím makat a stejně se připravit také na další turnaje.

Nemrzí vás zpětně, že jste nepostoupila ještě o kousek dál?

Samozřejmě, mohla jsem ještě nějaký zápas uhrát. Čtvrtfinále jsem sice prohrála, ale odnesla jsem si z něj opravdu hodně. Předtím jsem porazila dobré hráčky a vytěžila z toho maximum. Navíc jsem konečně zažila atmosféru na centrálním dvorci. Už vím, jako emoce člověk během tak velkého turnaje prožívá. Doufám, že se mi to hned na US Open povede zopakovat.

Co všechno jste po návratu z Londýna stihla?

Odpočinek byl hodně důležitý, tenis jsem na týden úplně vypustila a trávila čas s kamarády. Opět jsem se trochu vrátila do normálního života a věnovala se svým zájmům mimo tenis. Bylo to potřeba, musela jsem se ze všeho trochu vzpamatovat. Teď už jsem zase plná sil a těším se na zbytek sezony.

Co jste s kamarády podnikla?

Jsem pořád na cestách, takže bylo fajn se s nimi jen vidět, strávit společně nějaký čas a zajít si na večeři. Chtěla jsem být také co nejvíce doma. Nic nedělat, jen posedět s bráchou na zahradě. To úplně stačí.

Oslavili jste s rodinou váš wimbledonský úspěch?

O víkendu po turnaji jsme měli rodinný oběd, ale žádné velké akce se nekonaly. Sezona je pořád v plném běhu. Je to super výsledek, ale teď mám před sebou další turnaje a cíle, kterých chci dosáhnout.

Poznávají vás lidé po návratu do České republiky více?

Trochu ano. Pár dní po Wimbledonu měly děti na Spartě tenisový kemp, pár z nich mě zastavilo kvůli fotce a podpisu. Něco takového se mi předtím moc nestávalo. Bylo to hezké.

Teď máte před sebou další turnaj v Praze. Těšíte se?

Moc! Navíc se hraje na Spartě, kde trénuji. A je fajn, že po Wimbledonu nemusím letět někam daleko. Už se tu poctivě připravuji, mám tu ideální podmínky. Doufám, že dorazí spoustu diváků, kteří nás během týdne přijdou podpořit. Na mě se přijde podívat rodina i kamarádi, už se opravdu nemůžu dočkat.

Připouštíte si před domácím publikem trochu větší tlak? Navíc jako čerstvá wimbledonská čtvrtfinalistka.

Tak to neberu. Míjeli jsme se tu s Kájou Muchovou a Davidem Kotyzou, gratulovali mi. Poděkovala jsem, ale chvíli mi nedocházelo, k čemu mi gratulují. (směje se) Přijde mi, že Wimbledon byl už hrozně dávno. Už se koncentruji na další turnaje. V Praze si to chci hlavně užít.

Očekává se, že turnaj budou provázet vysoké teploty.

Musím na to být připravená. Hodně pít a dodržovat některé věci třeba už den nebo dva před zápasem. Minulý týden jsem zapracovala i na fyzičce, cítím se dobře.

Marie Bouzková ve Wimbledonu

Jak vypadají vaše plány po turnaji v Praze?

Pojedu do Washingtonu, Toronta, Cincinnati, pak si dám týden pauzu a následuje US Open. Wimbledon mi dal hodně zkušeností, hodně jsem se o sobě na kurtu naučila. Teď na tom chci dát stavět. Na betonu hraju ráda. Některé drobnosti jsem musela oproti trávě změnit, hlavně z hlediska pohybu jde o něco jiného. V týdnu začnu v tréninku hrát na body, abych zase chytila zápasový rytmus.

Do Toronta se vrátíte poprvé od roku 2019. Tehdy jste tam porazila Serenu Williamsovou a z kvalifikace prošla až do semifinále.

Užiju si to, určitě se mi vybaví všechny krásné vzpomínky. Hlavně zápasy se Serenou a se Simonou Halepovou, která sice skrečovala, ale hrály jsme spolu krásné dlouhé výměny. Proti Sereně to bylo neskutečné, diváci na konci křičeli moje jméno. Moc se těším.