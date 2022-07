Prší, prší, jen se leje. Bouzková chválila výběr hudby a vyhlíží české derby

V prvním kole ztratila osm gamů. Ve druhém jen tři, stejně jako v pátečním čtvrtfinále proti devatenáctileté Oksaně Selechmětovové z Ruska, kterou za necelou hodinu a půl přejela 6:3, 6:0.

Na centrálním dvorci areálu pražské Sparty se přitom mohla zdržet ještě kratší dobu. Druhou sadu ale narušila přeháňka, kvůli níž čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu strávila několik minut na lavičce pod deštníkem.

Pršet začalo za stavu 6:3, 4:0 a 40:40 při vašem servisu. V moment, kdy jste jasně směřovala za výhrou.

Ale nijak mě to nerozhodilo. I kdybych ten gam prohrála, nebylo proč se hroutit. Z turnajů jsem na podobné situace zvyklá. Popasovala jsem se s tím dobře, za což jsem moc ráda.

Organizátoři vám během pauzy zahráli Prší, prší, jen se leje. Pobavilo vás to?

(směje se) To bylo výborné. Pořád nám hrají nějaké pecky. Už jsme tu slyšeli snad úplně všechno.

Selechmětovová působila chvílemi trochu bezradně. Jako by nevěděla, co na vás hrát.

Všimla jsem si, že raketa několikrát létala po kurtu všude možně. Snažila jsem se to moc nevnímat, ale samozřejmě jsem to trochu zaregistrovala.

Jak jste se na kurtu cítila? Výsledek vypadá jednoznačně.

Tak jasné to ale nebylo. Hodně gamů bylo vyrovnaných, klidně jsem je mohla prohrát. I když nás déšť trochu zdržel, zvládla jsem to celkem rychle. A to mě moc těší, přesně takový zápas jsem potřebovala. Celkově se cítím dobře, už před Wimbledonem jsem odehrála hodně zápasů. Snažím se z toho čerpat.

V Praze absolvujete první kompletní turnaj pod novým trenérem Theodorem Devotym. Jak se vám s ním spolupracuje?

Byl se mnou už na posledním utkání na Wimbledonu. Poznáváme se, je to příjemné. Rozumíme si i mimo kurt, což je důležité. Na okruhu už se pohybuje dlouho. Ví, co potřebuju. Dává mi spoustu nových poznatků, zkušeností a rad. Snažíme se do mé hry přidat více agresivity.

V sobotu vás čeká další Češka, teprve sedmnáctiletá Linda Nosková. Čekáte bouřlivou kulisu?

Fanoušci jsou od pondělka neskuteční. Doufám, že budeme mít zase krásnou atmosféru. Počítám s tím, že nám budou fandit oběma. Bude to trochu jiné než ve čtvrtfinále, kde podporovali jen mě. S ostatními Češkami hraju poměrně často, jsem na to zvyklá. Na mé přípravě to nic nemění.

Na začátku turnaje jste s Noskovou společně trénovaly. Jak na vás působí?

Linda je super hráčka. V tak mladém věku si tu počíná dobře, podává opravdu kvalitní výkony. Vím, že hraje dost agresivně. Něco jsem okoukala, ale pořád šlo pouze o trénink. Bude to těžký zápas. Přistoupím k němu stejně jako ke všem ostatním. Budu se koncentrovat od prvního míčku, půjdu do toho naplno.

Už máte v hlavě nějaký taktický plán?

Teď potřebuju trochu vypnout, zbytek dne strávím jen na gauči. (směje se) Dám si dobrou večeři a zítra s trenérem něco vymyslíme.