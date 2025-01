Japonská matcha vs. formule. Bouzková vyhlíží boj se světovou jedničkou

„Asi to bude zase hodně náročný boj, měla bych jít hned odpočívat, abych na něj byla připravená,“ smála se Bouzková v rozhovoru na kurtu poté, co v osmifinále přemohla krajanku Sabalenkové Azarenkovou dvakrát 6:4.

Bělorusku ve čtvrtečním zápase trápilo bolavé koleno, přesto zvládla Češce zdatně konkurovat. „Chvílemi mi jí bylo i líto, viděla jsem, že se necítí úplně dobře. Ale i tak to byl hodně těžký zápas a jsem šťastná, že jsem ho dokázala vyhrát a postoupit,“ těšilo Bouzkovou.

Do čtvrtfinále se probojovala díky schopnosti odvracet nebezpečné brejkboly. Zatímco Azarenková z dvanácti proměnila čtyři, Bouzková využila příležitost ukrást soupeřce podání hned šestkrát. Mečbol proměnila po dvou hodinách a poprvé v kariéře se na podniku v Brisbane dostala do čtvrtfinále.

„Snažím se být hlavně mentálně silná, chci soupeřkám vtisknout svůj styl tenisu, hrát, co mám ráda a co mi vyhovuje. A do poslední chvíle bojuju o každý míček,“ líčila Bouzková, která podobné nastavení ukázala už v předešlém zápase.

Se sedmou nasazenou Jelenou Ostapenkovou prohrávala v prvním setu 1:5, průběh ale dokázala zvrátit a duel nakonec ovládla ve dvou setech. I v posledním utkání loňské sezony předvedla obětavý výkon, když se na Billie Jean King Cupu dlouho přetahovala s Magdalenou Frechovou.

Nakonec byla jedinou Češkou, která v listopadu v týmové soutěži uspěla.

Bojovností je Bouzková proslulá, i proto si při posledním vzájemném střetnutí se Sabalenkovou nepřipouštěla, že by nemohla vyhrát. „Ale po zápase jsem málem padla na kurt a zůstala tam vyčerpaně ležet, jak moc náročné to bylo,“ vzpomínala nyní v Brisbane.

Aktuální světovou jedničku porazila loni v srpnu na amerických betonech ve Washingtonu, běloruskou ranařku předčila i v počtu es a vyhraných podání. Teď by podobný výkon ráda zopakovala. „Ale vím, že to bude zase náročné,“ uvědomuje si. Zvlášť když se Sabalenkové v Austrálii dlouhodobě daří.

Když ve čtvrtek zdravila fanoušky po vítězství nad Julií Putincevovou, reportérka jí v uvolněné náladě řekla, že už je v podstatě napůl Australanka, protože v Melbourne ovládla poslední dva grandslamy.

Diváci na tribunách začali nadšeně skandovat a běloruská tenistka se smíchem odvětila. „Stoprocentně, máte pravdu.“

Aryna Sabalenková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Brisbane.

I menší turnaje na jižní polokouli jí sedí, v Brisbane obhajuje loňské finále, před dvěma roky po výhře nad jinou Češkou Lindou Noskovou pozvedla trofej v Adelaide.

Po skvělé loňské sezoně, ve které stačila posbírat dva grandslamové tituly a rok zakončila jako světová jednička, navíc prožila povedenou přípravu. A v Brisbane ji při čtvrtečním zápase podporoval i speciální host – australský závodník Formule 1 Jack Doohan.

„Snažím se hrát tak rychle, jako on jezdí,“ narážela Sabalenková na 21letého talentovaného závodníka. „Doufám, že si moje utkání užil. A že mě ještě uvidí vítězit.“

Což se v utkání, které začne v pátek ráno českého času, pokusí překazit Bouzková. V přípravě, kterou tradičně strávila na Floridě, jí pomáhal i bývalý pátý hráč světa Jiří Novák, který s ní spolupracuje od loňského léta.

„Jirka má zkušeností na rozdávání. A lidsky je super. Známe se velmi dlouho, trénovala jsem s ním, když mi bylo třináct nebo čtrnáct let. Nemáme mezi sebou žádné třecí plochy,“ libovala si v listopadu na Billie Jean King Cupu.

„Učím se od něj, že člověk se musí během zápasu často adaptovat, nemůže mít taktiku přesně nalinkovanou. Pracujeme na posilování mých silných stránek, abych byla hodně solidní a dobře se pohybovala. A abych k tomu přidávala třeba častější přesun k síti.“

Všechny aspekty bude jistě chtít proti běloruské soupeřce využít. Psychicky se na utkání naladí při zaslouženém odpočinku a se svým oblíbeným nápojem – japonskou matchou.

„Piju ji pořád, mám ji moc ráda. Jinak toho moc nedělám, jen spím, hraju a odpočívám. Ale v Brisbane se mi moc líbí.“

A pokud zvládne Sabalenkovou znovu porazit, pobyt v australském městě si minimálně o jedno utkání prodlouží.