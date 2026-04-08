Bouzková radí před MS fotbalistům: Spát v nižší nadmořské výšce se vyplatí

Šimon Tittel
  18:26
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Turnaje ve Střední a Jižní Americe miluje a o radostech a strastech spojených s vysokou nadmořskou výšku toho ví požehnaně. Proto je tenistka Marie Bouzková tou správnou osobou, která může poskytnout pár užitečných rad i českým fotbalistům před nadcházejícím světovým šampionátem. Tvrdí, že základna v Dallasu jim může pro zápasy v Mexiku paradoxně pomoci.
Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Bouzková absolvovala vyčerpávající cestu z kolumbijské metropole, kde v neděli večer opanovala tamní singlový turnaj, až do švýcarského Bielu. Tam se nyní chystá s českým týmem na kvalifikaci Billie Jean King Cupu.

A v mezičase se rozpovídala i o svých četných zkušenostech se zápolením s nadmořskou výškou. Vždyť Bogota leží 2 600 metrů nad mořem!

„Vozíme si tam malý míček na nožičky a řeknu vám, že v té výšce téměř praská ve švech. A i klasický tenisový míč tam létá daleko víc. Při úderu může být rozdíl v doletu i pár metrů,“ popisuje Bouzková.

Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina

České fotbalisty čekají na mistrovství světa zápasy v americké Atlantě (300 m. n. m.), v Mexico City (2 200 m. n. m.) a Guadalajaře (1 600 m. n. m.). Své sídlo ale budou mít na rozdíl od svých soupeřů ze skupiny v Dallasu. Ten leží pouhých 147 metrů nad hladinou oceánu.

Problém? Podle Bouzkové nikoliv, spíš naopak. „Ve vysoké nadmořské výšce se vám totiž špatně spí. Čtyřikrát za noc se budím! Hůř se vám tam i regeneruje. Lepší je trávit noci někde níž a na zápasy jen dojíždět, než to na vás padne,“ líčí.

Bouzková a španělština

Na jazyky má Marie Bouzková talent. Zrovna španělsky mluví česká tenistka perfektně, sama svou španělštinu popisuje jako „argentinskou“. V minulosti spolupracovala se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou, nyní jí pomáhá Marc López, někdejší kouč Rafaela Nadala. Nicméně Bouzková se jen se znalostí španělštiny nespokojí, nyní se učí finsky.

Zároveň ale nepochybuje o tom, že utkání v Mexiku budou náročná pro všechny celky, ať už budou mít svou základnu kdekoliv. „Člověk se s tím musí fyzicky srovnat. V Guadalajaře, která je trošku níž, se to dá udýchat, ale tu výšku stejně budete cítit. Mexico City bude ještě horší,“ myslí si.

Sama má i s Mexikem poměrně čerstvou zkušenost. Na konci února dokráčela do čtvrtfinále na turnaji v Méridě. Tedy v místě nechvalně proslulém coby sídlo drogových kartelů. Navíc v době, kdy zemí otřásaly střety a po Mexiku pobíhalo deset tisíc vojáků.

Jenže v případě Méridy se paradoxně jedná o poměrně bezpečnou destinaci. A Bouzková, která mluví plynně španělsky a k Latinské Americe má blízký vztah, vysvětluje: „Organizátoři nám říkali, že tam žijí rodiny těch kartelů, proto se není čeho bát. Svým by nic neudělali.“

Nepředpokládá, že by se mělo během fotbalového světového šampionátu cokoliv semlít. „Noviny situaci (kolem kartelů) hodně zveličovaly. Všechno bude v pohodě,“ věří.

Rizoto šestkrát v řadě mi už stačilo, směje se Bouzková. Dopřála si pizzu s nutellou
Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?

Venkovní dresy MS ve fotbale 2026

Fotbalové reprezentace postupně představují nové venkovní dresy pro nadcházející období, včetně letošního světového šampionátu. Designéři přitom rozhodně nešetří fantazií a vedle tradičních pojetí...

ONLINE: Sparta hraje s Pardubicemi nerozhodně. Vary vedou nad Třincem

Sledujeme online
Pardubický kotel slaví gól na ledě Sparty v semifinále extraligy.

Startují čtvrtá semifinále hokejové extraligy. Pardubice nastupují od 17.45 na Spartě, v úterý zvítězily 2:1 v samostatných nájezdech a v sérii rovněž vedou 2:1. Poslední krok k postupu zbývá Třinci,...

8. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  18:39

Bouzková radí před MS fotbalistům: Spát v nižší nadmořské výšce se vyplatí

Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Turnaje ve Střední a Jižní Americe miluje a o radostech a strastech spojených s vysokou nadmořskou výšku toho ví požehnaně. Proto je tenistka Marie Bouzková tou správnou osobou, která může poskytnout...

8. dubna 2026  18:26

Smutní půlka Evropy. Zemřel basketbalový kouč Vujoševič, v Partizanu vedl i Veselého

Černohorský trenér bosenských basketbalistů Duško Vujoševič

Ve věku 67 let zemřel basketbalový trenér Duško Vujoševič. Rodák z černohorského Tirogradu velkou část padesátileté kariéry kouče zasvětil Partizanu Bělehrad, kde v letech 2008 až 2010 vedl i českého...

8. dubna 2026  17:15

Mimořádný, velkolepý, má i nejvíce nul mezi gólmany. Arsenal velebí Rayu

Kolumbijský útočník Luis Suárez ze Sportingu a španělský gólman David Raya z...

Spoluhráči v útoku v nastavení vymysleli geniální gólovou akci, ale po vítězství Arsenalu v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů slyší chválu především brankář Davida Raya. „Neuvěřitelné, co...

8. dubna 2026

Lehečka otočil duel s Tabilem, v Monte Carlu čeká i Macháče třetí kolo

Jiří Lehečka ve čtvrtfinálovém zápase v Hamburku.

Jiří Lehečka i Tomáš Macháč si na tenisovém Masters v Monte Carlu zahrají o čtvrtfinále. Jedenáctý nasazený Lehečka otočil zápas s Alejandrem Tabilem z Chile a po vítězství 4:6, 7:6 a 6:3 ho ve...

8. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:45

Ne, Evenepoel do Roubaix nepojede. Už novinářům nelži, kárá ho bývalý šéf

Remco Evenepoel během klasiky Kolem Flander.

Neudělá to samé, co před závodem Kolem Flander i před Peklem severu? Neoznámí Remco Evenepoel opět na poslední chvíli, že bude oproti původním předpokladům startovat? Ano, i o této možnosti se nyní...

8. dubna 2026  16:42

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Maďar z Chomutova: V Popradu se nelíbil můj ksicht. Co si myslí o Češích?

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Oáza klidu v neklidné sezoně Chomutova? Zní to jako protimluv, ale reprezentační hokejový brankář Ádám Vay ji u Pirátů našel. V Popradu se stal nechtěným, severočeskému klubu pomohl maďarský obr...

8. dubna 2026  16:25

Zklamal jsi nás. Andy Murray čelí kritice za fotku u nástupiště z Harryho Pottera

Britský tenista Andy Murray

Bývalý tenisový šampion Andy Murray zveřejnil na sociálních sítích fotografii od ikonického vstupu na nástupiště 9 a 3/4, které znají fanoušci série Harry Potter. Zatímco většinu sledujících snímek...

8. dubna 2026  16:20

Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Ale šampioni bez play off své vizi dál věří

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...

Delší léto, než na které jsou zvyklí. Takový program mají hokejisté Florida Panthers, kteří ukončí stávající sezonu NHL po základní části. Obhájci titulu po dvou vyhraných finále, kdy pozvedli nad...

8. dubna 2026

Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Rozptýlil velké obavy, že by národní tým přišel před světovým šampionátem o klíčového muže. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek přiblížil zdravotní obtíže záložníka Pavla Šulce z francouzského...

8. dubna 2026  15:38

To je fofr! Ostravanky jdou do semifinále hned druhý den po svém postupu

Eliška Kubíčková z SBŠ Ostrava se s míčem valí obranou Levhartic Chomutov,...

Ani 22 hodin nemají basketbalistky SBŠ Ostrava na to, aby si oddechly po pětizápasové čtvrtfinálové bitvě s Levharticemi Chomutov, kterou ukončily úterním vítězstvím 83:72. Do semifinále nejvyšší...

8. dubna 2026  15:22

