17:42

V Poháru Billie Jean Kingové dosud tenistka Marie Bouzková odehrála dva zápasy. A v obou případech slavila vítězství. „Pokusím se bilanci držet dál, co to půjde, to je jasné,“ usmívá se dvojka českého družstva, které se v Ostravě chystá na zápasy s Brazílií a Španělskem.