Tahle výhra je možná cennější než Bogotá, líčí Bouzková. Za odměnu si zalyžuje

V pátek nejprve možná až nečekaně potrápila Belindu Bencicovou, byť nakonec prohrála. A o den později týmové klání uzavřela skvělým výkonem a klíčovým vítězstvím nad Golubicovou.
Kapitánka Barbora Strýcová zvolila rozdílnou strategii než její protějšek Heinz Günthardt. Své singlistky do deblu neposlala, místo toho jim dopřála trochu odpočinku a pošetřila jejich síly. Což se ukázalo jako rozhodující.
|
Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková
Nosková za stavu 1:2 odvrátila tři mečboly proti Bencicové a triumfovala, což Bouzková slavila už u kurtu. První část duelu ale raději sledovala z útrob švýcarského národního tenisového centra.
„Člověk by byl nejraději přímo u toho celou dobu, ale ta energie a emoce by mu pak mohly chybět. Koukala jsem v televizi, která byla o pár vteřinek pomalejší, takže jsem vždycky slyšela fanoušky na kurtu a věděla jsem, jak míček dopadl. To mi také na nervy pomáhalo,“ líčila.
Sama poté vlétla do hry a svého úkolu se zhostila na jedničku. Tak dlouho čekala v Billie Jean King Cupu na svou velkou šanci, přitom týmové soutěže zbožňuje. Vítězství nad Golubicovou řadí vysoko. „Vyhrát turnaj v Bogotě bylo skvělé, ale tohle je možná ještě víc. Speciální pocit.“
S přesunem z vysoké nadmořské výšky do výrazně níže položeného podhůří Jury se popasovala obstojně. „Byla jsem připravená hrát cokoliv, co bude potřeba. Páteční zápas proti Belindě mě hodně rozehrál. A Golubicová už byla po deblu taková tužší,“ vysvětlovala Bouzková.
Svými výkony si řekla o nominaci na finálový turnaj, který bude v září hostit Čína. A pokud dostane šanci, čas si sedmadvacetiletá tenistka určitě udělá. „I když vám Billie Jean King Cup do kalendáře příliš nepasuje, rozhodně se na něj vždycky vyplatí přijet.“
Slova chvály pro ni měla i Strýcová. A Bouzková, kterou kapitánka neúnavně hecovala zaťatými pěstičkami, jí to oplatila. „Ne že by (její předchůdce) Petr Pála neměl energii, ale není to žena. Pro nás je komunikace s holkou ještě lepší. Bára to asi prožívá o trochu víc, atmosféra v týmu byla suprová.“