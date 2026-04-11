Tahle výhra je možná cennější než Bogotá, líčí Bouzková. Za odměnu si zalyžuje

Šimon Tittel
  23:28
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Zářila jako kolumbijské sluníčko. Z Bogoty, kde opanovala tamní turnaj, si Marie Bouzková přivezla dobrou formu i do švýcarského Bielu. Ustála tlak, v rozhodujícím singlu kvalifikace tenisového Billie Jean King Cupu zdolala domácí Viktoriji Golubicovou 7:6 a 6:3 a poslala Češky na finálový turnaj. Ale že by chystala divoké oslavy? „V půl šesté ráno jedu na letiště a letím do Salcburku, chci si zalyžovat,“ vykládala s úlevným úsměvem.
České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Marie Bouzková se hecuje v kvalifikačním utkání BJK Cupu proti Švýcarkám.
V pátek nejprve možná až nečekaně potrápila Belindu Bencicovou, byť nakonec prohrála. A o den později týmové klání uzavřela skvělým výkonem a klíčovým vítězstvím nad Golubicovou.

Kapitánka Barbora Strýcová zvolila rozdílnou strategii než její protějšek Heinz Günthardt. Své singlistky do deblu neposlala, místo toho jim dopřála trochu odpočinku a pošetřila jejich síly. Což se ukázalo jako rozhodující.

Nosková za stavu 1:2 odvrátila tři mečboly proti Bencicové a triumfovala, což Bouzková slavila už u kurtu. První část duelu ale raději sledovala z útrob švýcarského národního tenisového centra.

„Člověk by byl nejraději přímo u toho celou dobu, ale ta energie a emoce by mu pak mohly chybět. Koukala jsem v televizi, která byla o pár vteřinek pomalejší, takže jsem vždycky slyšela fanoušky na kurtu a věděla jsem, jak míček dopadl. To mi také na nervy pomáhalo,“ líčila.

Sama poté vlétla do hry a svého úkolu se zhostila na jedničku. Tak dlouho čekala v Billie Jean King Cupu na svou velkou šanci, přitom týmové soutěže zbožňuje. Vítězství nad Golubicovou řadí vysoko. „Vyhrát turnaj v Bogotě bylo skvělé, ale tohle je možná ještě víc. Speciální pocit.“

S přesunem z vysoké nadmořské výšky do výrazně níže položeného podhůří Jury se popasovala obstojně. „Byla jsem připravená hrát cokoliv, co bude potřeba. Páteční zápas proti Belindě mě hodně rozehrál. A Golubicová už byla po deblu taková tužší,“ vysvětlovala Bouzková.

Svými výkony si řekla o nominaci na finálový turnaj, který bude v září hostit Čína. A pokud dostane šanci, čas si sedmadvacetiletá tenistka určitě udělá. „I když vám Billie Jean King Cup do kalendáře příliš nepasuje, rozhodně se na něj vždycky vyplatí přijet.“

Slova chvály pro ni měla i Strýcová. A Bouzková, kterou kapitánka neúnavně hecovala zaťatými pěstičkami, jí to oplatila. „Ne že by (její předchůdce) Petr Pála neměl energii, ale není to žena. Pro nás je komunikace s holkou ještě lepší. Bára to asi prožívá o trochu víc, atmosféra v týmu byla suprová.“

