I kdybychom měly hrát stokrát přes síť... Jak Bouzková zvládla i třetí zápas za Česko

V týmové soutěži je Bouzková i ve 26 letech stále poměrně nová, před čtvrtečním zápasem měla pouze dva odehrané singly, i když nutno podotknout, že vítězné. A další zdárný pokus k nim zapsala proti Pigossiové, která na žebříčku zaujímá až 182. pozici.

Vzhledem k tomu, že česká tenistka momentálně sídlí o 124 příček výše, platila za jasnou favoritku. A tak si i ona dávala jednoznačný cíl: přinést kapitánu Petru Pálovi první bod.

Po hodině a 43 minutách úlohu splnila. „Jsem hrozně hrdá, výhra odráží to, co cítím, za naši zemi hraju strašně ráda. Nebojuju jen za holky, ale i za realizační tým a všechny, co byli tady v hale i u obrazovek,“ libovala si Bouzková na tiskové konferenci.

Ještě pár desítek minut předtím ale tak pozitivní nebyla. Zatímco úvodní set padl na její stranu díky rychlému kanáru, ve druhém měla co dělat.

„Zápas byl těžký hned od začátku. I když to bylo 6:0, praly jsme se o každý game. Bylo super, že jsem prvních šest gamů vyhrála, ale druhý set se hned na startu zkomplikoval. Pořád jsme hrály dlouhé výměny, ona mě pak tlačila, a když neměla co ztratit, hrála uvolněněji,“ popisovala Češka.

Před domácími fanoušky hrála v reprezentačním dresu poprvé, předloni v Seville vyzrála na Švýcarku Viktoriji Golubicovou, minulý rok v Málaze vybojovala bod proti Polce Magdaleně Frechové.

Česká tenistka Marie Bouzková během zápasu Billie Jean King Cupu

„Hrát před českými diváky je zase trochu jiné. Měla jsem tu rodiče, oba jsem je při zápase viděla. A potom mě přišli obejmout. Bylo moc hezké, že tu se mnou mohli být. Byl to hezký okamžik, který jsem třeba předtím ve Španělsku neměla,“ těšilo ji.

V boxu českého týmu ji sledovala i Markéta Vondroušová, která v Ostravě nehraje kvůli zraněnému rameni. „Všechny jsem vnímala. Vždycky jsem se podívala na maséra, pak na holky, pak na Maky, pak na svého kondičního trenéra… Pořád jsem se dívala na všechny a pomáhalo mi to, dodávali mi extra energii. A taky jsem se dívala na kapitána.“

Pála svou svěřenkyni celý zápas hlasitě podporoval, stejně jako hala, ve které pochopitelně dominovali čeští fanoušci. „Cítila jsem, že mě lidé ženou. I když je člověk nervóznější, tak se o publikum může opřít. Miluju hrát před tolika diváky, kvůli tomu tenis hrajeme. Vyhrát před domácím publikem je splněný sen.“

Markéta Vondroušová fandí během zápasu Marie Bouzkové v BJK Cupu.

Ale teď už zpět k průběhu prvního utkání kvalifikační skupiny.

„Od začátku jsme ukázaly kvalitní zápas. Byl hodně vyrovnaný, soupeřka hrála dobře, spoustu gamů v prvním setu mohla vyhrát,“ uvědomovala si Bouzková.

Pigossiová do Ostravy stejně jako ona přicestovala až z daleké Bogoty, kde minulý týden tenistky hrály už na antuce. „Obě jsme se rychle musely přehodit na tvrdý povrch. Já se snažila soustředit na hru a nemyslet na nic jiného.“

I přesto se ve druhém dějství několikrát dostala do problémů, přišla o pět ze šesti servisů a za stavu 5:4 a 6:5 pustila Brazilku k podání na zisk sady. „Bylo to náročné hlavně psychicky. Když člověk takhle začne prohrávat servis, není jednoduché se hned zkoncentrovat. Jsem ráda, že jsem zůstala silná a ten set jí nedala.“

V rozhodujícím tiebreaku Pigossiová znovu chybovala. A Bouzková ho získala celkem snadno 7:3.

„Snažila jsem se k tomu přistoupit stejně jako ke gamům na returnu, které se mi dařily víc než ty na servisu. Šla jsem si opravdu pro každý míč, a i kdybychom měly hrát stokrát přes síť, tak budeme hrát stokrát přes síť,“ líčila s úsměvem.

K takovému kousku se sice nedostala, Češkám ale přinesla první důležitý bod.

Po tiskové konferenci hned spěchala fandit jedničce Lindě Noskové, jež si poradila s Beatriz Haddadovou Maiaovou 6:4, 6:0 a rozhodla o celkovém triumfu. Svěřenkyně kapitána Pály tak zatím v Ostravě ukazují, že i přes oslabenou sestavu si chtějí dojít pro první postupové místo.