Bouzková zahájí obhajobu v Praze proti Španělce, Krejčíková vyzve kvalifikantku

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  15:27
Marie Bouzková slaví triumf ve finále Livesport Prague Open.

Marie Bouzková slaví triumf ve finále Livesport Prague Open. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Marie Bouzková slaví triumf ve finále Livesport Prague Open.
Marie Bouzková slaví triumf ve finále Livesport Prague Open.
Marie Bouzková slaví vítězný úder ve finále dvouhry Livesport Prague Open.
Marie Bouzková hraje forhend ve finále dvouhry Livesport Prague Open.
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Marie Bouzková zahájí cestu za obhajobou titulu na domácím turnaji Livesport Prague Open proti španělské tenistce Jessice Bouzasové. Předloňská wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková narazí v úvodu na hráčku z kvalifikace.

Loňská semifinalistka Tereza Valentová bude hrát v 1. kole proti Němce Evě Lysové. Sáru Bejlek čeká Ruska Anna Blinkovová, Nikola Bartůňková se střetne s Jüan Jüe z Číny.

Laura Samson bude bojovat proti Australance Maye Jointové, Jana Kovačková narazí na Lanlanu Tararudeeovou z Thajska, Lucie Havlíčková vyzve Američanku Alycii Parksovou a Alisa Okťabrjovová vstoupí do turnaje proti Oceáne Dodinové z Francie.

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Do turnaje nezasáhnou původně přihlášené Elise Mertensová z Belgie, Řekyně Maria Sakkariová, ani vítězka z roku 2024 Polka Magda Linetteová, které se na poslední chvíli odhlásily.

Roli nejvýše nasazené zahraniční hráčky bude plnit Chorvatka Antonia Ružičová a z pozice turnajové šestky narazí nejprve na hráčku z kvalifikace.

Z českých tenistek mohou do hlavní soutěže postoupit z kvalifikace ještě Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Gabriela Knutsonová, Barbora Palicová, Tereza Krejčová a Victoria Bervid.

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Sedmadvacetiletá Bouzková bude hrát o třetí titul v Praze a celkově pátý v kariéře. Vedle loňského ročníku vyhrála turnaj v domácí metropoli také v roce 2022. Bude plnit roli nasazené jedničky a případným třetím triumfem by vyrovnala rekord Lucie Šafářové. Krejčíková je vítězkou z roku 2021.

Hlavní soutěž turnaje WTA v Praze začne v pondělí, finálové duely jsou na programu v neděli 26. července. Oproti dřívějším ročníkům se letos turnaj hraje na Štvanici, kam se přesunul z TK Sparta Praha ve Stromovce. K Negrelliho viaduktu se ženský turnaj WTA vrátil po šestnácti letech.

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Živě7:5, 0:0
  • 1.16
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Tausonová vs. KrejčíkováTenis - - 18. 7. 2026:Tausonová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
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  • 2.25
  • -
  • 1.68
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