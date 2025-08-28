Nenáviděla jsi mě. A ty píšeš klepy! Ale teď se rivalky Maria a Serena spřátelily

Mezi léty 2004 a 2019 se střetly hned 22krát a jejich souboje vždy patřily k nejsledovanějším, i když Ruska dokázala sokyni zdolat jen dvakrát. Nejslavnější vítězství ukořistila v roce 2004, kdy coby 17letá senzace favorizovanou hvězdu zaskočila ve zmíněném finále travnatého grandslamu.
Během aktivních kariér hovořily o vzájemném respektu, ale kamarádkami rozhodně nebyly. O to překvapivější je, jak se jejich vztah od doby, kdy spolu před šesti lety hrály naposledy, vyvinul.
Spřátelily se a Williamsová v neděli Šarapovovou dokonce uvedla do tenisové Síně slávy a pak o ní obdivně hovořila.
Když už nás nečekaly žádné vzájemné zápasy, začaly jsme se na sebe dívat jinak. Až jsem tu osobu, se kterou jsem roky bojovala na kurtu, začala mít ráda.