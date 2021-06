Soupeřka Krejčíkové: válečnice s vlastní fitness značkou a posedlým trenérem

Studijní materiál k rozboru mají Sakkariová a její trenér Tom Hill, který je mimochodem stejně starý jako 25letá svěřenkyně, velmi čerstvý.

Řekyně a Češka se totiž potkaly před třemi měsíci v Dubaji, po setech 6:2 a 7:6 tehdy slavila Krejčíková.

ONLINE Krejčíková vs. Sakkariová zhruba od 17:00

„Abych byla upřímná, nehrála jsem tam dobře, udělala jsem hodně nevynucených chyb,“ ohlíží se Sakkariová.

„Navíc jsme hrály s rychlými míči a na rychlém kurtu,“ upozorňuje, že odveta v semifinále Roland Garros se místo modré zabarví do oranžové.

Bude to však pro Řekyni výhoda? Vždyť Krejčíková je na antuce v nevídaném laufu, vyhrála už deset zápasů po sobě a sebevědomě zvládá klíčové momenty, což v Paříži poznaly třeba Ukrajinka Svitolinová nebo Američanky Stephensová a Gauffová.

„Určitě to bude velmi náročné,“ uvědomuje si Sakkariová. „Ale věřím, že trenéři mi dají správný herní plán. Zatím jsem velmi dobře prováděla vše, co řekli. Věřím své hře a jejich plánu, myslím, že to bude fungovat dobře.“

Při svých znamenitých taženích antukovým grandslamem se potkávaly zatím jen v šatně, kde si navzájem gratulovaly, ve čtvrtek odpoledne už se budou častovat zarputilými pohledy.



„Mám ji ráda, je v pohodě, ale jak přijdeme na kurt, tak si nedáme nic zadarmo,“ předesílá Krejčíková. „Bude to zajímavé a bude to sranda.“

Coby 18. tenistka světa figuruje Sakkariová v pavouku ženské dvouhry, který se po notném počtu bláznivých výsledků smrskl na čtyři jména, jako žebříčkově nejvýše postavená hráčka.

Také ona však závěrečná kola grandslamu zažívá poprvé, dosud bylo jejím maximem osmifinále.

„Myslím, že pavouk se tak změnil, že je jedno, kdo byl jak nasazený,“ přiznává. „Zbyly jsme čtyři velmi dobré hráčky, na žebříčku už nezáleží.“

Tenis hrát neměla

Svým tažením na Roland Garros Sakkariová oživila a už také výrazně překonala rodinný odkaz: její maminka Angeliki Kanellopoulouová na antukovém grandslamu v roce 1985 postoupila do třetího kola, kde trápila pozdější vítězku Chris Evertovou.



„Ale že moje mamka taky hrála tenis, jsem zjistila, až když mi bylo 11 let,“ vzpomíná Sakkariová.

Bývalá 43. hráčka světa totiž zprvu nechtěla, ať se vydá na stejnou dráhu. „Věděla, že tenisu musíte hodně obětovat. Nechtěla, abychom s bratrem trpěli.“

V šesti letech si malá Maria cestu na kurty přeci jen našla. „Hodně se mi to líbilo a prosila jsem mamku, abych mohla hrát víc. Začala jsem hrát s dědečkem, který byl trenér mamky, a chtěla jsem hrát každý den.“



Svým nadšením pro sport brzy přerostla hranice své nepříliš tenisově založené vlasti, proto se v 18 letech přestěhovala do Barcelony. „Potřebovala jsem, aby se celý můj život točil kolem tenisu. Bylo to dobré rozhodnutí, které zafungovalo dobře.“

Výsledky se brzy dostavily. V roce 2017 tehdy 21letá Sakkariová prošla na třech grandslamech do třetího kola, na vylepšení však čekala tři roky.

„Hodněkrát jsem přemýšlela, že to je možná můj strop,“ přemítala nyní v Paříži poté, co ve čtvrtfinále zaskočila obhájkyni titulu Šwiatekovou. „Lidé kolem mě mi říkali, že velký úspěch jednou přijde, ale já byla netrpělivá a ptala se, kdy a kde to bude. Přišel tento týden, za což jsem šťastná.“

Vášeň pro kondiční přípravu

Když po postupu do semifinále oslavně zatínala ruce v pěst, vystavovala na odiv své silné paže. Právě díky výtečné fyzické připravenosti soupeřky ničí, drtí je prudkými údery a v dlouhých výměnách nehrozí, že by doplatila na nedostatek dechu.



„Hodně běhám a zvedám váhy, dělám od všeho trochu,“ přibližuje svou přípravu. „S kondičním trenérem spolupracuju už od 14 let a myslím, že se mnou odvedl dobrou práci. Ráda trávím čas v posilovně a hádám, že to je dobré i pro tenis.“

Letos v lednu dokonce spustila vlastní fitness značku s názvem Sparring with a Spartan, která odkazuje na antickou Spartu a její známou tvrdou výchovu a disciplínu.



„Hodně hráčů mi psalo, že po mém tréninku na nohy málem umřeli,“ podělila se o úsměvnou zpětnou vazbu od klientů, která dokazuje, že Sakkariová pokračuje v tradici proslulých válečníků.