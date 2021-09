Jak Sakkariová rozebrala Plíškovou: 22 bodů v řadě? Byla jsem ohromena

Nezáviděníhodnou pozici svých soupeřek, které v průběhu US Open dělovým a nečitelným servisem odsuzovala do role bezmocně přihlížejících, si Karolína Plíšková sama vyzkoušela. Ve čtvrtfinále pocítila, jaké to je čelit neomylně podávající mašině. Proti řecké bojovnici Marii Sakkariové získala na returnu jen osm výměn ze 49.