Zemřel Štěpánkův dráb, kumpán z tankového praporu a ten, co rozběhal Kvitovou

Mentální kouč Marian Jelínek vždy rád vyprávěl dávnou příhodu z vojny, v níž hrál hlavní roli jeho spolužák ze studií na pražské FTVS či pozdější parťák z angažmá u Karolíny Plíškové. „S Márou jsme byli v tankovém praporu. V nohách měl úžasnou páru. V hospodě se vsadil, že z místa vyskočí na vysoký stůl. Štamgasti tvrdili, že to nezvládne. On zahodil židli a povídá: O co? O útratu? Dal to! Díky němu jsme měli občerstvení zadarmo.“