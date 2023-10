Od pořezaných prstů majitelkou trofeje. Dárek za dřinu, jásala dojatá Brazilka

Už v červnu se jako první Brazilka v Open éře probojovala do semifinále Roland Garros. V neděli ve 27 letech uzmula největší titul kariéry: ve finále v Ču-chaji porazila za necelé tři hodiny domácí hvězdu Čeng Čchin-wen dvakrát 7:6. A za pár minut po triumfu už stála opět na kurtu.

Se svou parťačkou Veronikou Kuděrmětovovou totiž hrála i finále čtyřhry, ve kterém po boku Rusky taktéž zvítězila.

„Cítím se úžasně, jsem nadšená. Celý můj tým si výhru zaslouží,“ dojímala se jen chvíli po největším úspěchu v kariéře. Připojila se k bývalým šampionkám WTA Elite Trophy Venus Williamsové, Aryně Sabalenkové či Češce Petře Kvitové.

Haddadová Maiová se stala šestou vítězkou, která v Ču-chaji slavila. „Byl to pro mě velmi speciální týden. Když jsem přijela do Asie, měla jsem v prvním kole v Pekingu ještě stehy na prstech a teď končím sezonu s trofejí v ruce.“

Kuriózní zranění si přivodila v mexické Guadalajaře, kam v září vyrazila na turnaj. „Vylézala jsem ze sprchy, kde z ničeho nic praskly dveře. Pořezala jsem se o střepy a musela do nemocnice. Naštěstí zranění není tak vážné,“ sdílela na Instagramu, proč se musela z podniku odhlásit.

biahaddadmaia Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem.

Infelizmente esse é um post mais “chatinho”, mas que também faz parte.



Ontem a noite, domingo, no hotel, ao sair do banho e abrir o box do chuveiro a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos (entre eles nas duas mãos) e infelizmente não poderei jogar aqui no México (lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios).



No mais, tirando o susto, estou bem. Poderia ser algo muito mais grave. Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano; e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023.



Agradeço o carinho e boas energias de todos.



Boa semana e nos vemos em breve.



⏳ oblíbit sdílet odpovědět uložit

O to víc byla Haddadová Maiová dojatá, když v neděli po dlouhém finálovém boji zvedla nad hlavu pohár pro vítězku prestižního turnaje. „Jsem velmi pyšná na to, co jsem za posledních pár týdnů zvládla,“ pochválila se.

„V tenise se všechno mění tak strašně rychle. Snažila jsem se znovu prosadit a titul je dárek za poctivé a tvrdé tréninky,“ dodala.

Kromě velké touhy zvítězit si triumf vydřela rovněž mentálním nastavením. „Snažila jsem se být trpělivá, když věci nešly tak, jak jsem chtěla,“ prozradila. „Celý týden jsem se pokoušela o agresivní tenis.“

Přesvědčivou hrou se zaskvěla i na předešlé akci v Hongkongu, kde sice vypadla už ve druhém kole, ovšem při zápase s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou se blýskla fantastickým returnem, který byl ohodnocen jako úder měsíce.

wta @WTA Reflexes on point 💯



The October Shot of the Month winner is.... Beatriz Haddad Maia!



Presented by @CorpayFX https://t.co/GdDEvaue9M oblíbit odpovědět

V živém žebříčku už se Haddadová Maiová posunula na 11. místo, jen příčku za své životní maximum z letošního června, kdy jako první z brazilských tenistů a tenistek prorazila do nejlepší desítky hodnocení. I nadále tak dokazuje, že sportovci z Brazílie se umí prosadit i v prostředí raket a míčků.

Překonala útěk trenéra

Průlomovou sezonu však zažila i její poražená soupeřka Čeng Čchin-wen z Číny. Jednadvacetiletá hráčka, která na turnajích WTA debutovala teprve předloni, dosáhla i přes prohru v živém žebříčku na kariérní maximum, poskočila na 15. pozici.

Poprvé se z velké trofeje radovala letos v červenci, když ovládla podnik kategorie 250 v Palermu. Na konci září opanovala Asijské hry a jen dva týdny potom otočila finále s Barborou Krejčíkovou na pětistovce v Čeng-čou.

Po prohře s Haddadovou Maiovou přiznala, že se necítila fyzicky dobře, ale chtěla potěšit fanoušky, kteří ji na domácí podnik přišli podpořit. „Moje tělo mi nedovolilo hrát na sto procent, ale předvedla jsem to nejlepší, co jsem mohla. Myslím, že pro diváky to byl skvělý zápas.“

Brazilce v obou sadách hrdinně vzdorovala, avšak v tiebreacích se trápila na podání. „Samozřejmě, že mě to mrzí, protože jsem v prvním i druhém setu měla spoustu šancí,“ smutnila.

Následně však dodala, že se během sezony, ve které zažila vzestupy i pády, hodně naučila.

zhengqinwen_tennis This marks the end of my 2023 season. I enjoyed every moment of it. Can’t wait for 2024❤️. oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Stalo se mi letos v životě hodně věcí, při tenise i mimo něj,“ vyprávěla. „Zlepšilo mi to psychiku, protože jsem se musela vyrovnat se spoustou problémů. Takové myšlení mi určitě pomůže i v tenisové kariéře.“

Myslela tím především ztrátu kouče Wima Fissettea, který od ní nečekaně přeběhl k vracející se Naomi Ósakaové. „Když jsem to slyšela, brečela jsem. Během naší spolupráce jsme neměli žádné boje nebo hádky,“ prozradila Čeng Čchin-wen na turnaji v Pekingu. „Myslím, že to byl neetický konec. Jeho rozhodnutí chápu, ale to neznamená, že mu odpustím, že ho udělal.“

Nakonec se však dokázala z nemilé zprávy oklepat a ještě víc se vycepovala k ohromujícím výkonům.

Novicka roku 2022 na WTA Tour se cítí zralejší a už plánuje start do nové sezony. „Nejprve si odpočinu a pak začnu pořádně trénovat, abych získala kondici do příštího roku,“ vzkazuje tenistka, která se letos dostala až do čtvrtfinále US Open.

Je tedy pravděpodobné, že jak ona, tak Brazilka Haddadová Maiová, budou silné soupeřky trápit i v nadcházející sezoně.