Djokovič vstoupil do turnaje v Madridu úspěšně, Monfils s ním zas prohrál

Djokovič, který se po nucené pauze z úvodu sezony kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru jen pomalu dostává do formy, přehrál Monfilse za hodinu a půl. Francouz v posledních týdnech léčil zranění nohy a šanci na premiérový úspěch proti srbské hvězdě nevyužil.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič ve svém teprve devátém letošní zápase odvrátil všech pět brejkbolů, kterým čelil, sám naopak využil všechny tři příležitosti sebrat soupeři podání.

Vítězstvím si Djokovič zajistil, že zůstane světovou jedničkou i v příštím týdnu. Rus Daniil Medveděv, jenž kvůli zranění momentálně nehraje, by ho předstihl v případě, že by svůj úvodní duel v Madridu prohrál. Osmnáctou výhrou nad Monfilsem se navíc zapsal do historie, bilanci 18:0 s jedním hráčem žádný tenista v Oper éře nemá.

„Asi bych to označil za nejlepší výkon roku. Na kurtu jsem se cítil dobře a pauza kvůli dešti mi asi pomohla víc než jemu,“ řekl Djokovič po zápase, který byl v úvodním setu na čas přerušen kvůli zatažení střechy. „Hrál jsem s jedním z nejvíce atletických a nejrychlejších hráčů, kteří tu jsou. Věděl jsem, že musím být vždycky připraven na to, že se mi míček z jeho strany kurtu zase vrátí,“ popsal.

Turnaj mužů a žen v Madridu antuka Muži (dotace 6 575 560 eur)

Dvouhra - 1. kolo:

Hurkacz (12-Pol.) - Dellien (Bol.) 7:5, 6:7 (11:13), 6:3

Van de Zandschulp (Niz.) - Carreňo (16-Šp.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:3

Čilič (Chorv.) - Ramos (Šp.) 6:3, 3:6, 6:4

Pouille (Fr.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 6:4

Bautista (Šp.) - Brooksby (USA) 6:0, 6:2

Kecmanovič (Srb.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 7:5

Garín (Chile) - Tiafoe (USA) 6:1, 6:3

Korda - Opelka (oba USA) 6:3, 7:5 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Monfils (Fr.) 6:3, 6:2

Rubljov (6-Rus.) - Draper (Brit.) 2:6, 6:4, 7:5 Ženy (dotace 6 575 560 eur)

Dvouhra - 3. kolo:

Kalininová (Ukr.) - Raducanuová (9-Brit.) 6:2, 2:6, 6:4

Pegulaová (12-USA) - Andreescuová (Kan.) 7:5, 6:1

Teichmannová (Švýc.) - Rybakinová (16-Kaz.) 6:3, 6:1

Sorribesová (Šp.) - Kasatkinová (Rus.) 6:4, 1:6, 6:3 Čtyřhra - 2. kolo:

Krawczyková, Schuursová (3-USA/Niz.) - Bouzková, Zidanšeková (ČR/Slovin.) 7:6 (7:4), 6:3

Gauffová, Pegulaová (5-USA) - Muchová, Karolína Plíšková (ČR) bez boje.

Turnaj mužů kategorie ATP challenger I.ČLTK Prague Open 2022 antuka, dotace 44 820 eur Dvouhra - 1. kolo:

Krumich (ČR) - De Jong (6-Niz.) 7:6 (8:6), 7:6 (8:6)

Forejtek (ČR) - Gerch (Něm.) 7:5, 4:6, 6:3

Rosol (ČR) - Sačko (Ukr.) 6:3 skreč

Cachín (5-Arg.) - Svrčina (ČR) 6:3, 6:1