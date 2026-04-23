Obrat a na závěr kanár. Samson si v Madridu vyšlápla na nasazenou Číňanku

V boji o osmifinále se utká s Maďarkou Annou Bondárovou, která nečekaně zdolala turnajovou sedmičku Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 6:4.
Samson, jež dostala do hlavní soutěže divokou kartu, navázala na vítězství nad Němkou Tatjanou Mariaovou, kterou v 1. kole porazila 6:4, 6:2. Wang Sin-jü vzala šestkrát servis, sama ho ztratila třikrát.
Pražská rodačka nezahájila duel dobře. Po dvou prohraných servisech a třech nevyužitých brejkbolech přišla o první set za 36 minut. Ve druhé sadě se jí ale podařilo soupeřce třikrát sebrat podání a srovnat.
V rozhodujícím dějství už Samson nedala o šest let starší Číňance šanci. Na servisu byla stoprocentní a po dalších třech brejcích nadělila Wang Sin-jü kanára.
Z českých tenistek ve čtvrtek hraje v Madridu ještě Marie Bouzková. Vítězka dubnového turnaje v Bogotě a nasazená třiadvacítka bojuje s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.
Turnaj žen v Madridu
antuka, dotace 8 235 540 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: