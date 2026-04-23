Obrat a na závěr kanár. Samson si v Madridu vyšlápla na nasazenou Číňanku

  14:53
Osmnáctiletá česká tenistka Laura Samson porazila na turnaji v Madridu nasazenou osmadvacítku Wang Sin-jü z Číny 2:6, 6:3, 6:0 a poprvé postoupila na akci WTA 1000 do třetího kola. Duel proti 31. hráčce světa otočila za hodinu a 49 minut.

Laura Samson se soustředí na míček v semifinále turnaje v Praze. | foto: Radek Vebr, MAFRA

V boji o osmifinále se utká s Maďarkou Annou Bondárovou, která nečekaně zdolala turnajovou sedmičku Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:3, 6:4.

Kompletní tenisové výsledky

Samson, jež dostala do hlavní soutěže divokou kartu, navázala na vítězství nad Němkou Tatjanou Mariaovou, kterou v 1. kole porazila 6:4, 6:2. Wang Sin-jü vzala šestkrát servis, sama ho ztratila třikrát.

Pražská rodačka nezahájila duel dobře. Po dvou prohraných servisech a třech nevyužitých brejkbolech přišla o první set za 36 minut. Ve druhé sadě se jí ale podařilo soupeřce třikrát sebrat podání a srovnat.

V rozhodujícím dějství už Samson nedala o šest let starší Číňance šanci. Na servisu byla stoprocentní a po dalších třech brejcích nadělila Wang Sin-jü kanára.

Z českých tenistek ve čtvrtek hraje v Madridu ještě Marie Bouzková. Vítězka dubnového turnaje v Bogotě a nasazená třiadvacítka bojuje s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou.

Turnaj žen v Madridu

antuka, dotace 8 235 540 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Samson (ČR) - Wang Sin-jü (28-Čína) 2:6, 6:3, 6:0

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v nedělním utkání s Hradcem Králové sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu o...

Letenka zamluvena! Vonnová se těší na dovolenou. Pak ji ale čeká další operace

Lindsey Vonnová na tiskové konferenci ve Svatém Mořici

Lyžařka Lindsey Vonnová, která se po pádu během olympijského sjezdu zotavuje z vážného zranění levé nohy, se po měsících bolesti dívá dopředu s větším optimismem. Dokonce už plánuje letní dovolenou....

23. dubna 2026  15:23

Bez bodu, s chybami i šrámy. McDavid se v play off trápí: Potřebujeme se rychle rozjet

Connor McDavid se snaží proháčkovat obranou Anaheimu.

Z dlouhodobého pohledu to byl obrázek velmi netypický, v aktuálním play off NHL však zatím podtrhující jeho nepříliš oslnivé výkony. Hvězdný Connor McDavid ve druhém střetnutí hokejistů Edmontonu s...

23. dubna 2026  14:56

Yamal se zranil při penaltě. Barceloně do konce sezony nepomůže, MS prý stihne

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal si v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08,  aktualizováno  14:05

Chodící sportovní laboratoř. Triatlonista opět posunul hranice lidských možností

Vítězné gesto Kristiana Blummenfelta po triatlonu Ironman v americkém Texasu.

Minulou sobotu v texaském The Woodlands vylepšil světové maximum v dlouhém triatlonu. Už zase. Překvapení? Kdeže! Pokud o někom můžete bez váhání říct, že je skutečným „Ironmanem“ současného sportu,...

23. dubna 2026

Zvěstem o stěhování Dynama se v Chomutově diví. Nikdo nás neoslovil, říká majitel

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  13:59

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se...

23. dubna 2026  13:35

Nové angažmá pro reprezentanta Kárníka. Po exotické štaci ho zlákalo Španělsko

Český pivot James Kárník zakončuje na koš Švédska přes Mattiase Markussona.

Basketbalista James Kárník posílí do konce aktuální sezony Gironu. O příchodu českého reprezentačního pivota, jenž naposledy působil v Mongolsku, informoval katalánský klub na svém webu. Ve španělské...

23. dubna 2026  13:24

Žádné další kamery. Roland Garros zareaguje na australský incident Gauffové

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

Záběry tenistky Coco Gauffové, která po porážce na Australian Open v zázemí turnaje vzteky mlátila raketou o zem, v lednu obletěly svět a rozpoutaly debatu o soukromí hráčů. Organizátoři...

23. dubna 2026  13:13

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

