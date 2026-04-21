Samson postoupila v Madridu do 2. kola, porazila o dvacet let starší soupeřku

Samson, která dostala pro start v hlavní soutěži divokou kartu, porazila semifinalistku Wimbledonu z roku 2022 za hodinu a čtvrt. Do druhého kola turnaje WTA 1000 prošla poprvé v kariéře. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama přišla o jediný. Osmatřicetileté Mariaové nepomohlo ani devět es.
Pražská rodačka Samson získala první set díky dvěma brejkům. Ten klíčový vybojovala v deváté hře, ujala se vedení 5:4 a následně proměnila na servisu třetí setbol. Ve druhé sadě už česká tenistka nenabídla soupeřce jediný brejkbol, sama jí opět vzala dvakrát servis a využila první mečbol.
Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka)
Ženy (dotace 8 235 540 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo: