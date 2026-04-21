Samson postoupila v Madridu do 2. kola, porazila o dvacet let starší soupeřku

Autor: ,
  13:08
Osmnáctiletá česká tenistka Laura Samson postoupila na turnaji v Madridu do 2. kola. Na tamní antuce porazila o dvacet let starší Němku a 54. hráčku světa Tatjanu Mariaovou 6:4, 6:2. V dalším kole narazí na nasazenou osmadvacítku Wang Sin-jü z Číny.

Laura Samson se soustředí na míček v semifinále turnaje v Praze. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Samson, která dostala pro start v hlavní soutěži divokou kartu, porazila semifinalistku Wimbledonu z roku 2022 za hodinu a čtvrt. Do druhého kola turnaje WTA 1000 prošla poprvé v kariéře. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama přišla o jediný. Osmatřicetileté Mariaové nepomohlo ani devět es.

Pražská rodačka Samson získala první set díky dvěma brejkům. Ten klíčový vybojovala v deváté hře, ujala se vedení 5:4 a následně proměnila na servisu třetí setbol. Ve druhé sadě už česká tenistka nenabídla soupeřce jediný brejkbol, sama jí opět vzala dvakrát servis a využila první mečbol.

Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka)

Ženy (dotace 8 235 540 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:
Samson (ČR) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:2
Marčinková (Chorv.) - Jiménezová (And.) 6:0, 7:5

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Hunterová vs. HavlíčkováTenis - - 21. 4. 2026:Hunterová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 0:2
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Martín Tiffon vs. ForejtekTenis - - 21. 4. 2026:Martín Tiffon vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
21. 4. 15:45
  • 2.48
  • -
  • 1.47
Vavassori vs. MrvaTenis - - 21. 4. 2026:Vavassori vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
21. 4. 16:30
  • 1.53
  • -
  • 2.34
Svrčina vs. BernetTenis - - 22. 4. 2026:Svrčina vs. Bernet //www.idnes.cz/sport
22. 4. 10:00
  • 1.34
  • -
  • 2.94
Putincevová vs. ValentováTenis - - 22. 4. 2026:Putincevová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
22. 4. 11:00
  • 2.10
  • -
  • 1.73
Fręchová vs. SiniakováTenis - - 22. 4. 2026:Fręchová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
22. 4. 11:00
  • 2.23
  • -
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

21. dubna 2026

21. dubna 2026  11:26

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.