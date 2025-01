K tenisu ji ve čtyřech letech zlákaly šaty Venus W., teď je Keysová šampionkou

The Keys to victory!



@Madison_keys caps an incredible fortnight with a breakthrough Grand Slam title!



She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.



@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 https://t.co/p2RdID6JQc