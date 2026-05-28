„Už před turnajem jsem nebyl úplně stoprocentně zdravý. Trénoval jsem s bolestí, ale dalo se to zvládat. Jenže v závěru zápasu s Bergsem to nebylo ideální,“ vrátil se k nedělnímu prvnímu kolu pařížského grandslamu.
„Myslel jsem si, že mi pomůžou dva dny volna, ale bez plného zdraví je to těžké. Když vás bolí pata a je v ní zánět, tak čím víc na to člověk šlape a snaží se podat výkon, tím horší to je,“ řekl Macháč.
Středeční utkání se Zverevem, nasazenou dvojkou a finalistou turnaje z roku 2024, prohrál za hodinu a 48 minut. Favoritovi nevzal ani jednou servis a neoplatil mu dva roky starou porážku z olympijských her v Paříži.
„Už mi tělo řeklo stop. Jsem ale rád, že jsem zápas dohrál a nevrátil se ke starým zvykům, že bych ho vzdal. Alespoň jsem něco předvedl. Samozřejmě nechci tvrdit, že bych měl šanci, protože s hrou, kterou jsem kvůli zdravotnímu stavu mohl hrát, to bylo hodně těžké,“ uvedl Macháč, jenž v posledních sezonách vždy několik utkání nedohrál.
Potíže s nohou ho trápí už několik týdnů, hrál s nimi také na turnajích v Monte Carlu, Madridu a Římě. „Bylo to s lehkou bolestí, ale pořád to bylo hratelné. Nevynechával jsem ani tréninky. Jenže v závěru zápasu s Bergsem jsem udělal protipohyb a od té chvíle jsem cítil, že je to špatné. Teď proti Zverevovi se stala stejná situace, jen mnohem dřív. Zase stejný pohyb a velká bolest,“ podotkl.
Zatímco loni z Roland Garros odstoupil v prvním kole kvůli zranění zad, nyní i přes obtíže duel se Zverevem dohrál. „Pro moji hlavu je těžké přijmout, že nemůžu podat stoprocentní výkon. Když mě něco bolí, mám strach, aby se to nezhoršilo natolik, že bych pak měl třeba půl roku pauzu. Hlava tak člověku našeptává, aby to vzdal.“
Nyní je ale mentálně nastavený jinak. „Dřív jsem vůbec nepřemýšlel nad diváky, kteří si koupí lístek. Viděl jsem jen sebe. Teď jsem rád, že jsem na tom zapracoval a dokázal jsem zápas dohrát.“
Potíže ho mrzely o to víc, že hrál jako první český tenista v Paříži night session. „Když mi diváci tleskali, byl to strašně příjemný pocit, ale zároveň bylo člověku skoro do breku, protože ví, že si takový moment nemůže užít stoprocentně. Když tam člověk vidí Nadalovy stopy (plaketu 14násobného vítěze turnaje) a uvědomí si, co tam dokázal, říká si, že je škoda, že mu zdraví nedovolí podat maximum. Bohužel se mi to v kariéře opakuje často,“ řekl Macháč.
Kvůli potížím s nohou zvažuje i start ve čtyřhře, v níž by měl ve čtvrtek nastoupit s Matějem Vocelem. Možnou účast ale zatím nechává otevřenou.
„Musím zjistit, co přesně s nohou je. Bolí hodně, a pokud by hrozilo, že si zničím zbytek sezony, tak by nedávalo smysl riskovat. Je to ale těžké rozhodnutí, protože mám hrát s kamarádem, pro kterého to znamená hodně. Kdybych měl hrát s někým jiným, asi už o startu ani nepřemýšlím. Tak uvidíme.“