Macháče trápilo zranění: Bylo mi až do breku. Alespoň jsem zápas nevzdal

Autor: ,
  10:11
Při odchodu z kurtu Phillipea Chatriera, na němž jako první Čech v historii zažil night session, odpověděl Tomáš Macháč na potlesk fanoušků zamáváním. „Diváci ocenili, že jsem zápas nevzdal, i když bylo vidět, že nemůžu běhat a hrát naplno,“ prozradil 25letý tenista, že ho v duelu druhého kola Roland Garros proti Alexanderu Zverevovi (4:6, 2:6, 2:6) trápily zdravotní potíže. Konkrétně bolest paty.
Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros.

Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros. | foto: Reuters

Tomáš Macháč posílá balonek přes síť ve druhém kole Roland Garros.
Úder německého tenisty Alexandera Zvereva ve druhém kole Roland Garros.
Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.
Němec Alexander Zverev stíhá balonek v utkání druhého kola Roland Garros.
7 fotografií

„Už před turnajem jsem nebyl úplně stoprocentně zdravý. Trénoval jsem s bolestí, ale dalo se to zvládat. Jenže v závěru zápasu s Bergsem to nebylo ideální,“ vrátil se k nedělnímu prvnímu kolu pařížského grandslamu.

„Myslel jsem si, že mi pomůžou dva dny volna, ale bez plného zdraví je to těžké. Když vás bolí pata a je v ní zánět, tak čím víc na to člověk šlape a snaží se podat výkon, tím horší to je,“ řekl Macháč.

Středeční utkání se Zverevem, nasazenou dvojkou a finalistou turnaje z roku 2024, prohrál za hodinu a 48 minut. Favoritovi nevzal ani jednou servis a neoplatil mu dva roky starou porážku z olympijských her v Paříži.

Menšík po vyčerpávající výhře trpěl na kurtu, postupují i Bouzková a Muchová

„Už mi tělo řeklo stop. Jsem ale rád, že jsem zápas dohrál a nevrátil se ke starým zvykům, že bych ho vzdal. Alespoň jsem něco předvedl. Samozřejmě nechci tvrdit, že bych měl šanci, protože s hrou, kterou jsem kvůli zdravotnímu stavu mohl hrát, to bylo hodně těžké,“ uvedl Macháč, jenž v posledních sezonách vždy několik utkání nedohrál.

Potíže s nohou ho trápí už několik týdnů, hrál s nimi také na turnajích v Monte Carlu, Madridu a Římě. „Bylo to s lehkou bolestí, ale pořád to bylo hratelné. Nevynechával jsem ani tréninky. Jenže v závěru zápasu s Bergsem jsem udělal protipohyb a od té chvíle jsem cítil, že je to špatné. Teď proti Zverevovi se stala stejná situace, jen mnohem dřív. Zase stejný pohyb a velká bolest,“ podotkl.

Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.

Zatímco loni z Roland Garros odstoupil v prvním kole kvůli zranění zad, nyní i přes obtíže duel se Zverevem dohrál. „Pro moji hlavu je těžké přijmout, že nemůžu podat stoprocentní výkon. Když mě něco bolí, mám strach, aby se to nezhoršilo natolik, že bych pak měl třeba půl roku pauzu. Hlava tak člověku našeptává, aby to vzdal.“

Nyní je ale mentálně nastavený jinak. „Dřív jsem vůbec nepřemýšlel nad diváky, kteří si koupí lístek. Viděl jsem jen sebe. Teď jsem rád, že jsem na tom zapracoval a dokázal jsem zápas dohrát.“

Potíže ho mrzely o to víc, že hrál jako první český tenista v Paříži night session. „Když mi diváci tleskali, byl to strašně příjemný pocit, ale zároveň bylo člověku skoro do breku, protože ví, že si takový moment nemůže užít stoprocentně. Když tam člověk vidí Nadalovy stopy (plaketu 14násobného vítěze turnaje) a uvědomí si, co tam dokázal, říká si, že je škoda, že mu zdraví nedovolí podat maximum. Bohužel se mi to v kariéře opakuje často,“ řekl Macháč.

Tomáš Macháč posílá balonek přes síť ve druhém kole Roland Garros.
Němec Alexander Zverev stíhá balonek v utkání druhého kola Roland Garros.

Kvůli potížím s nohou zvažuje i start ve čtyřhře, v níž by měl ve čtvrtek nastoupit s Matějem Vocelem. Možnou účast ale zatím nechává otevřenou.

„Musím zjistit, co přesně s nohou je. Bolí hodně, a pokud by hrozilo, že si zničím zbytek sezony, tak by nedávalo smysl riskovat. Je to ale těžké rozhodnutí, protože mám hrát s kamarádem, pro kterého to znamená hodně. Kdybych měl hrát s někým jiným, asi už o startu ani nepřemýšlím. Tak uvidíme.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Landaluce vs. KopřivaTenis - - 28. 5. 2026:Landaluce vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
28. 5. 12:30
  • 2.15
  • -
  • 1.74
Bartoň vs. GombosTenis - - 28. 5. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
28. 5. 16:00
  • 1.37
  • -
  • 2.81
Mboková vs. SiniakováTenis - - 28. 5. 2026:Mboková vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
28. 5. 18:00
  • 1.35
  • -
  • 3.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

MS v orbě i hra světla ve vodní tříšti. Co ukázaly nejhezčí sportovní fotografie roku

Mistrovství světa v orbě, 6. září 2025, Horoměřice.

Světově proslulý atlet Armand Duplantis, české hvězdy biatlonu či vodního slalomu, ale také florbalisté, ledoví plochodrážníci, amatérští lyžaři, a dokonce traktoristé soutěžící v orbě! Disciplíny,...

28. května 2026  10:33

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:20

Macháče trápilo zranění: Bylo mi až do breku. Alespoň jsem zápas nevzdal

Tomáš Macháč se nechává ošetřit během zápasu druhého kola Roland Garros.

Při odchodu z kurtu Phillipea Chatriera, na němž jako první Čech v historii zažil night session, odpověděl Tomáš Macháč na potlesk fanoušků zamáváním. „Diváci ocenili, že jsem zápas nevzdal, i když...

28. května 2026  10:11

Daviscupový vítěz oslavil sedmdesátku. Život mám rád, hlásí Šmíd z Itálie

Tomáš Šmíd. Na otázku, co teď dělá, trošku provokativně odpovídá, že...

Jak ten čas letí! Tomáš Šmíd, plzeňský rodák a jedna z největších tenisových osobností u nás, oslavil 20. května sedmdesáté narozeniny. V Itálii, kde vítěz Davis Cupu z roku 1980 už roky žije. „A...

28. května 2026  10:07

Zázračný obrat s Finskem i neprůstřelný Dostál. Pamatujete na slavná čtvrtfinále?

Slavné čtvrtfinálové zápasy Čechů na mistrovství světa

Čtvrtfinále je na mistrovství světa v hokeji zlomovým bodem. Jeden povedený večer může otevřít cestu k medaili týmům, které doposud tápaly, jediná chyba naopak ukončí turnaj favoritům. Český hokej...

28. května 2026  9:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má rekordní posilu, Hůlka jde do Liberce

Sledujeme online
Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  9:46

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá

Dánský cyklista Michael Valgren slaví na pódium triumf v 17. etapě Gira...

Od našeho zpravodaje v Itálii V mládí závodil za stejný dánský klub jako Jonas Vingegaard. Později byl v profipelotonu týmovým kolegou Romana Kreuzigera ve stáji Tinkoff a pomohl českému parťákovi i k top ten na Tour 2016. Sám se...

28. května 2026  8:53

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...

28. května 2026  8:33

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.