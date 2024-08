Kurt je hrozný, říkal si Macháč. Teď je česká jednička, ale hlásí: To není můj cíl

„Ukázal jsem si, že tyhle zápasy umím hrát,“ pokračoval v komentování triumfu nad zkušeným Belgičanem, bývalým členem světové desítky. „Hraju vynikající tenis.“

Když jste nad Goffinem vedl 2:0 na sety, vybavil jste si letošní Wimbledon, kdy měl tento náskok on a vy jste nakonec zápas otočil?

Upřímně mi jednou trochu blesklo, že by bylo vtipné, kdyby to teď dopadlo opačně. Ale o to zakouslejší jsem na začátku třetího setu byl. Nechtěl jsem mu dát žádnou šanci, pokračoval jsem ve své spanilé jízdě.

Prožíval jste výhru nějak speciálně vzhledem k tomu, že vám zajistila první grandslamové osmifinále?

Lehká nervozita v závěru byla, což je normální, když o takový úspěch usilujete poprvé. Jsem rád, že se mi povedl v tomhle věku, protože na dalších grandslamech na něj můžu navazovat a už nemusím být tak nervózní. Každopádně budu pokračovat ve skvělém tenisu, který předvádím, a doufám, že tyto výsledky budu zapisovat čím dál častěji.

Cítíte, že ukazujete nejlepší tenis v kariéře?

Hlavně si vážím toho, že i když jsem v Montrealu a Cincinnati hrál hodně špatně, tak se mi teď podařilo docílit grandslamového maxima. Před tímto turnajem jsem říkal, že ten kurt je hrozný, a dívejte. Musíte prostě makat a věřit své hře.

Tomáš Macháč ve třetím kole US Open

Na US Open jste prvním českým osmifinalistou od Tomáše Berdycha z roku 2015.

Zajímavé, to jsem upřímně nečekal. Zdejší turnaj je specifický, podmínky jsou tady hodně náročné. Každý kurt je trochu jiný, ty menší jsou rychlé, na Louisi Armstrongovi se zase hrálo úplně jinak než teď na sedmnáctce. Doufám, že už se dostanu jen na tyhle stadiony.

A podle živého žebříčku jste teď česká jednička, na 35. místě máte náskok dvě příčky na Jiřího Lehečku.

Jeho trenér Michal Navrátil už mi stihl pogratulovat. Napsal jsem mu, že to tak neberu, když byl Jirka zraněný. Doufám, že ve špičce budeme co nejdéle a budeme se i s Kubou (Menšíkem) tlačit nahoru. Pozici první příčky v Česku nechci říct, že neřeším, ale není to můj cíl.

US Open příloha iDNES.cz

Ale když jste byl malý, tak jste chtěl být nejlepším českým tenistou, nebo ne?

Jo, takový cíl tam vždy je. Každopádně si myslím, že žebříček se více rozebíral v mladších žácích než teď. To je právě vtipné.

V pondělí se v osmifinále střetnete s levorukým Britem Jackem Draperem, kterého jste ve všech třech předchozích zápasech porazil, naposledy letos v květnu. Jak ho popíšete?

Začíná se postupně dostávat tam, kde by měl být. Je mladý, odehrál jsem s ním velké bitvy. Zápasy s ním byly vyrovnané, oba do toho půjdeme.

Co říkáte na to, že Djokovič, Alcaraz i Musetti, všichni tři singloví medailisté z pařížské olympiády, už z US Open vypadli?

Kalendář je hodně náročný, a tyhle výsledky ukazují hlavně to, že i oni jsou jen lidi. Ale spíš by se měla klást otázka, jak je možné, že tak často hrají takové peklo. Zatím nechápu, jak dokážou udržet takový level, že vyhrají dva tři grandslamy v sezoně nebo 24 celkově a olympiádu jako Novak. Že vypadnou ve třetím kole, to se stát může.