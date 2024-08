Macháč smetl Kordu: Beru ho jako Američana, ne Čecha. Hrálo za mě tělo

„Jsem rád, jak jsem od začátku do konce hrál,“ pochvaloval si třiadvacetiletý Čech. „Sebastian je vynikající hráč, o to větší radost z vítězství mám.“

Korda si zkraje druhého setu nechal ošetřit loket pravé ruky, mělo zranění na jeho hru vliv?

Přišlo mi, že na začátku žádný problém neměl, hrál výborně. A ve druhém setu jsem ho k ničemu nepustil, on byl podle mě myšlenkami ještě v tom prvním, čehož jsem využil. I když se nechal ošetřovat, tak se pořád povzbuzoval a neměl problémy ani u forhendu, ani u podání. Když přišel nějaký důležitý stav, tak dal servis klidně 215 kilometrů za hodinu.

Američan Sebastian Korda ve druhém kole US Open

Nečekal jste tedy, že by třeba mohl skrečovat?

Taková situace je nepříjemná, protože nevíte, jestli soupeř bude hrát, nebo ne. Nechci říct, že mu nic nebylo, to vůbec, ale když po ošetření trefí první tři servisy a zabije forhend, tak je to zvláštní. Každý má práh bolesti jinde, někdo má zlomenou ruku a hraje s tím, někdo ji zase má jen nataženou, ale bolí ho stejně.

Jak vůbec Kordu vnímáte? Má české kořeny, u kurtu mu fandil jeho otec Petr, vítěz Australian Open 1998.

Hlavně jako skvělého hráče. Má specifický tenis, který se mi líbí. Když to řeknu blbě, tak nehraje jako každý druhý. Ale upřímně ho beru jako Američana, ne jako Čecha. U jména má americkou vlajku, takže to pro mě žádné derby nebylo. A ani ho moc neznám, na turnajích se nebavíme.

V jakém jazyce se zdravíte?

V češtině.

Čím to, že jste mu tak dobře četl servis?

Na returnu prvního i druhého podání jsem se cítil moc dobře. I když trefil dobrý první servis, reflexy přicházely samy. Myslím, že to cítil i on, takže potom chtěl dávat větší ránu, což mu občas trochu rozhodilo techniku. Dneska za mě krásně hrálo tělo.

Bojovali jste na druhém největším dvorci areálu, kde místy panoval rachot, ale pak také klid. Dělala s vámi atmosféra něco?

Dobře jsem se na ni připravil. Katka (Siniaková) na tomhle kurtu odehrála první kolo proti Keysové, tak jsem se jí ptal, jaké to bylo. Říkala, že někdy je tam strašný hluk a jindy zase ticho a že občas i fouká vítr. Prostě takové zvláštní. A úplně něco jiného, než když hrajete na velkém kurtu ve Wimbledonu nebo v Paříži, kde je obrovský hluk a lidi si tam povídají, jako by byli u televize. Na soustředění to bylo složitější, ale věděl jsem, do čeho jdu.

Tomáš Macháč slaví výhru ve druhém kole US Open.

Po Australian Open a Roland Garros jste letos ve třetím kole i na US Open. Dával jste si pro sezonu takovéto ambice, nebo překonáváte očekávání?

Tyhle věci úplně neplánuju, protože to ani nejde. Na začátku sezony jsem věděl, že hraju výborný tenis, ale i tak můžete prohrát třikrát čtyřikrát v prvním kole, protože čelíte skvělým soupeřům. Musíte makat, dělat věci správně a doufat, že výsledky přijdou. A člověk by si měl věřit, i když mu to občas nejde. Jsem rád, že přestože jsem nedávno v Montrealu a Cincinnati hrál špatně, tak teď předvádím takovýhle tenis.

O premiérové grandslamové osmifinále si zahrajete s Belgičanem Davidem Goffinem, nebo Francouzem Adrianem Mannarinem. S oběma jste se už potkal, co o nich povíte?

Oba jsou skvělí hráči, mají neskutečnou kariéru. Goffin byl v první světové desítce i ve finále Turnaje mistrů, takže zkušenosti má. Hrál jsem proti němu ve Wimbledonu (otáčel ze stavu 0:2 na sety). A s Mannarinem jsem hrál v Indian Wells a zápas mi úplně nesedl (prohrál 1:6, 2:6), ale myslím, že teď hraju líp.