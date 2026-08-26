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Macháč prohrál i druhý zápas po zranění, Viďmanová zvládla kvalifikaci a první kolo

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  7:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Tomáš Macháč prohrál i svůj druhý zápas po dlouhé zdravotní pauze. Ve druhém kole tenisového turnaje ve Winston-Salemu, kde měl na úvod jako čtrnáctý nasazený volný los, podlehl hráči ze čtvrté stovky žebříčku ATP Meesi Rottgeringovi. S nizozemským kvalifikantem prohrál v generálce na US Open 2:6, 6:7. Darja Viďmanová navázala na turnaji v Monterrey na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birrellovou 7:6, 6:3.

Pětadvacetiletý Macháč nehrál od Roland Garros, kde vypadl ve druhém kole s pozdějším šampionem Alexandrem Zverevem. Poté dlouho léčil trhlinu v levé noze, přišel o celou travnatou část sezony a ve světovém žebříčku se propadl na 58. místo.

Na kurty se vrátil až před necelými dvěma týdny na Masters v Cincinnati a úvodní zápas s Pablem Carreňem prohrál.

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

tvrdý povrch, dotace 818 240 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Röttgering (Niz.) - Macháč (14-ČR) 6:2, 7:6 (7:1)

Viďmanová v Monterrey pokračuje

Darja Viďmanová navázala na turnaji v Monterrey na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birrellovou 7:6, 6:3. Její další soupeřkou bude osmá nasazená Cristina Bucsaová ze Španělska.

Třiadvacetiletá Viďmanová v duelu s Birrellovou v prvním setu třikrát dotáhla ztrátu podání. Poprvé o servis přišla hned v úvodním gamu, dokázala ale vyrovnat na 3:3 a následně další dva brejky oplatila soupeřce okamžitě. Sadu tak nakonec rozhodl až tiebreak, který česká hráčka od stavu 1:2 ovládla a vyhrála ho 7:2. Ve druhé sadě už na podání Viďmanová nezaváhala, naopak v koncovce dvakrát sebrala servis soupeřce a po hodině a 48 minutách proměnila na příjmu první mečbol.

Už o čtvrtfinále v Mexiku hraje Nikola Bartůňková. Po odstoupení Anastasije Potapovové z Rakouska je její soupeřkou tchajwanská hráčka se čtvrté stovky světového žebříčku En-šuo Liang.

Turnaj žen v mexickém Monterrey

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Viďmanová (ČR) - Birrellová (Austr.) 7:6 (7:2), 6:3

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