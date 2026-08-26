Pětadvacetiletý Macháč nehrál od Roland Garros, kde vypadl ve druhém kole s pozdějším šampionem Alexandrem Zverevem. Poté dlouho léčil trhlinu v levé noze, přišel o celou travnatou část sezony a ve světovém žebříčku se propadl na 58. místo.
Na kurty se vrátil až před necelými dvěma týdny na Masters v Cincinnati a úvodní zápas s Pablem Carreňem prohrál.
Turnaj mužů ve Winston-Salemu
tvrdý povrch, dotace 818 240 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Viďmanová v Monterrey pokračuje
Darja Viďmanová navázala na turnaji v Monterrey na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birrellovou 7:6, 6:3. Její další soupeřkou bude osmá nasazená Cristina Bucsaová ze Španělska.
Třiadvacetiletá Viďmanová v duelu s Birrellovou v prvním setu třikrát dotáhla ztrátu podání. Poprvé o servis přišla hned v úvodním gamu, dokázala ale vyrovnat na 3:3 a následně další dva brejky oplatila soupeřce okamžitě. Sadu tak nakonec rozhodl až tiebreak, který česká hráčka od stavu 1:2 ovládla a vyhrála ho 7:2. Ve druhé sadě už na podání Viďmanová nezaváhala, naopak v koncovce dvakrát sebrala servis soupeřce a po hodině a 48 minutách proměnila na příjmu první mečbol.
Už o čtvrtfinále v Mexiku hraje Nikola Bartůňková. Po odstoupení Anastasije Potapovové z Rakouska je její soupeřkou tchajwanská hráčka se čtvrté stovky světového žebříčku En-šuo Liang.
Turnaj žen v mexickém Monterrey
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: