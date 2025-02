Vítězná čtyřhra. Menšík chválil Macháče, ten ho přerušil: Budu se červenat

Český kapitán Tomáš Berdych nominoval Macháče s Menšíkem, aby zjistil, jak jejich souhra může vypadat v budoucnu při náročnějších výzvách.

A nově složená dvojice obstála – stav 2:0 po pátečních dvouhrách přetavila v už nedostižný náskok 3:0.

„Myslím, že jsme hráli opravdu velmi dobře. Brejkli jsme je na začátku druhého setu a od té doby jsme neměli žádný problém,“ líčil Macháč na tiskové konferenci. „S Kubou se mi hrálo dobře, variant máme na čtyřhru hodně, což je pro kapitána dobře.“

Oba se právě s ohledem na týmovou soutěž plánují věnovat deblu častěji, znovu spojí síly na přelomu února a března na turnaji v Acapulcu.

„Letos v Brisbane jsem si čtyřhru vyzkoušel s Jirkou (Lehečkou), s Adamem (Pavláskem) jsem odehrál už spoustu Davis Cupů, takže mi chyběl akorát Tomáš,“ vysvětlil Menšík. „Je důležité se se všemi oťukat, pro Davis Cup je to výhoda.“

Jakub Menšík (vpravo) a Tomáš Macháč se domlouvají při čtyřhře v rámci kvalifikace Davis Cupu proti Koreji.

Ačkoli Korejce Nama a Čonga vyřídili za pouhých 55 minut a mnoha obtížným situacím nečelili, stihli poznat přednosti, díky nimž by jejich spolupráce mohla škodit i lepším protivníkům.

„Kuba je výborný singlista, takže skvěle servíruje i returnuje. Nemůžu si přát lepšího parťáka,“ popisoval Macháč.

A Menšík mu komplimenty oplatil: „Tomáš je velký showman, který vždy zazáří nějakými parádičkami. A když si to takhle užívá, hraje svůj nejlepší tenis a skoro nemá slabiny. Servis, return, na síti také začaruje...“

V ten moment Macháč jeho oslavnou ódu přerušil a s úsměvem zahlásil: „Já se snad budu červenat!“

Očividně si tedy hned po prvním společném zápase vytvořili dobrou chemii.

Oba jsou dlouhodobou a stabilní součástí české reprezentace, a tak mohou hodnotit, jak se současná generace posouvá.

„Před rokem jsme proti Izraeli postoupili taky poměrně hladce,“ připomněl Menšík loňskou kvalifikaci. „Herně i žebříčkově jsme se o dost zlepšili, což ukazuje, že tým jde nahoru.“

Zopakovali, že jednou by rádi týmovou soutěž ovládli, jako se to povedlo jejich novému kapitánovi Berdychovi.

Jenže aby se letos probojovali na finálový turnaj pro osm nejlepších mužstev, budou muset přejít přes silné Američany. Hrát se bude v září ve Spojených státech.

„Můžou poskládat tři týmy,“ vystihl kvalitu příštích soupeřů Menšík.

„Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí,“ podotkl Macháč. „Myslím, že Fritz bude hrát určitě, a je otázka, kdo se k němu přidá. Bude to náročné, ale my máme taky silný mančaft. Tyhle hráče porážíme na normálních turnajích a oni si to budou pamatovat.“