POHLED: Zase křeče?! Macháčův vztek je pochopitelný, ale nadávkami si škodí

„Jak mám hrát, když mám křeče? Čtyři gamy.“

„Já už se tady nebudu trápit, mě to nebaví. Frajer to tam jen hází, protože vidí, že nemůžu. Já tam nejdu, já to skrečuju, vždyť nemůžu vyhrát.“

Těmito slovy si 24letý Čech vybíjel bezmoc v sobotním semifinále United Cupu, v němž zápolil se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem.

Přidal i několik vulgárních výrazů, odhodil raketu, zlostně mlátil rukou do tašky.

Sporťák @SportakCZ Výsledek frustrace, která pramenila z dalšího zápasu, který musel Tomáš Macháč za český tým předčasně vzdát kvůli zranění. 🤯



Záběry jeho běsnění obletěly sociální sítě, a přestože zahraniční sledující obsahu nerozumí, podle tónu poznají, že se nejedná o slušné povídání.

Macháče mrzelo, že nedokázal dotáhnout nadějně rozehraný duel, nad Fritzem vedl 7:6, 5:2 a měl i dva mečboly. Pak ale začal fyzicky odpadat a za stavu 5:6 zápas vzdal – skrečí ukončil už pátý zápas od loňského září.

Při Davis Cupu ve Valencii ho křeče vyřadily v bitvě s Carlosem Alcarazem.

A právě skutečnost, že se mu stejné trable vracejí, ho dohání k nepříčetnosti.

Jeho sobotní soužení má přitom logickou příčinu. V prosinci byl dva týdny nemocný, a tak nemohl absolvovat plnohodnotnou přípravu na novou sezonu. Proti Fritzovi hrál čtvrtý těžký mač v sedmi dnech a úmorném vedru a vlhku, tudíž mu došly síly.

Po zápase to sám přiznal a ve vyjádření pro česká média uvedl: „Je vůbec zázrak, jaký jsem tu předváděl neskutečný tenis.“

Přesně tak! Vzhledem k tréninkovému manku je skutečně obdivuhodné, že trápil Caspera Ruuda, porazil Huberta Hurkacze a Flavia Cobolliho a proti Fritzovi měl mečboly.

Jenže bohužel pro něj jsou tato pozitiva trochu ve stínu jeho řádění.

Tomáš Macháč hraje bekhend v semifinále United Cupu.

Macháč to nepochybně nemyslí zle. S odstupem času dokáže situaci vyhodnotit klidně, i na sociálních sítích napsal, že ho mrzí, že skrečoval.

Jenže v zápalu boje chce pro výhru udělat cokoli a jen těžko vstřebává, že mu v cestě za úspěchem nejvíc brání vlastní tělo, a ne výkon soupeře.

Což je na jednu stranu pochopitelné, ale zároveň shodil sám sebe i celý český tým na prestižní tenisové akci, kterou sledují miliony fanoušků.

V loňské sezoně vystřelil na 25. pozici světového žebříčku a je hladový dokázat ještě víc, proto taky nadále ukazuje enormní zápal. Až na to, že někdy vytryskne příliš...

Státní trenér Jan Stočes o něm před sezonou pro iDNES.cz říkal: „Udělal neuvěřitelný pokrok v profesionalismu a přístupu k tenisu, musím smeknout, jak je cílevědomý. Mentálně se neuvěřitelně vyvinul a má ty nejvyšší cíle, což vidím jako zásadní.“

Nejspíš proto z Macháče sálá nespokojenost, i když vede nad špičkovým borcem a předvádí famózní tenis.

V závěru loňské sezony adresoval několik emotivních výlevů na svého trenéra Daniela Vacka, během zápasu ho například vykázal z hlediště. V polovině prosince na to reagoval kajícně: „Nelíbí se mi, že tohle dělám. Nevypadá to dobře, kazí mi to image a pak mě to mrzí. Chci se srovnat.“

Tomáš Macháč se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Na prvním turnaji roku se mu to nepovedlo. Nicméně je důležité, že sebereflexi má. Jen potřebuje vybalancovat své jinak příkladné nasazení, aby se příště vulgarit a vztekání vyvaroval.

A taky bude muset zanalyzovat, proč se mu křeče vracejí, jestli jde o důsledek fyzického vypětí, či jestli nehraje roli i psychický tlak.

Pak může být ještě lepším tenistou.

Jinak si – v krajním případě – koleduje, že ho bude provázet podobná pověst rebela a bouřliváka jako Johna McEnroea, Nicka Kyrgiose či Andreje Rubljova.