Trápení trvá. Macháč neuspěl ani v Cincinnati, podlehl veteránu Mannarinovi

Čtyřiadvacetiletý reprezentant v Cincinnati nezvládl hned první zápas, stejně jako před rokem při zdejším debutu. Na Mannarina nestačil ani ve druhém vzájemném utkání, loni s ním prohrál na Masters v Indian Wells.
Kopletní tenisové výsledky
Potvrdil tak, že aktuálně nezažívá povedené období. Po zisku titulu na březnovém podniku v Acapulcu, díky kterému se dostal do top 20 pořadí, má zápasové skóre 7:10.
Suverénně svůj první zápas od zisku wimbledonského titulu zvládl Ital Jannik Sinner. První hráč světového žebříčku za hodinu deklasoval Kolumbijce Daniela Elahiho Galána, jenž do hlavní soutěže prošel z kvalifikace. Přemožitele Víta Kopřivy z úvodního kola vyprovodil z kurtu za hodinu dvakrát 6:1.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati
tvrdý povrch
Muži (dotace 9,193.540 dolarů)
Dvouhra - 2. kolo: