Macháč o Djokovičovi i esech od obra: Občas jsem byl od míče tři metry daleko

„Momentálně hraju dobrý tenis a zvládám i těžké okamžiky. I když třeba zrovna nehraju nejlépe, dokážu se z toho nějak vymotat,“ hodnotil Macháč cenné vítězství při rozhovoru s českými novináři v Melbourne.

Opelku, který měří 211 centimetrů, kdežto on sám 184, porazil po třech a půl hodinách výsledkem 3:6, 7:6, 6:7, 7:6 a 6:4.

„Chvílemi jsem se necítil moc dobře, ale v průběhu zápasu jsem si našel cestu. Což je obzvlášť těžké proti takovémuto hráči, který hraje úplně jinak. Jsem fakt rád, že dokážu být takhle flexibilní.“

Bylo utkání náročnější více mentálně než fyzicky?

Sice jsme hráli pětiseťák, ale dobře jsem se připravil, takže jsem neměl ani náznak nějakého kondičního problému. Ale o to těžší byl zápas po psychické stránce. Po prvním setu byly moje emoce velké, stejně jako po prohraném třetím. Ale na čtvrtý a pátý jsem se krásně uklidnil. Přesně do takového stavu se chci dostávat, když to bude opravdu náročné.

Jak jste se vypořádával s dělovým servisem soupeře?

Samozřejmě se na to nějak připravujete, ale když to pak na vás opravdu letí 190 kilometrů za hodinu, je to jiné. Normálně tohle dokážu vrátit, občas i dvoustovku, ale on má takový úhel a často si i různě mění nadhoz, takže jsem se někdy dostal do situací, že jsem byl od míče třeba tři metry daleko... Pak je jasné, že tam není ani náznak returnu. Bylo to opravdu jiné.

Jak si ceníte toho, že se vám v tiebreacích povedlo zachovat klid? Dvě ze tří zkrácených her jste získal pro sebe.

Bylo znát, že když se mi povedlo dostat se do tiebreaku, větší tlak byl na něm. Já se v nich cítil docela dobře, až na ten jeden, který jsem nezvládl, protože jsem v něm zrovna hodně blbě podával. Ty další dva už jsem odehrál opravdu dobře. Věděl jsem, že mi stačí dát jeden úspěšný return třeba v koncovce, a na to jsem čekal.

Tomáš Macháč slaví postup do třetího kola Australian Open.

Pomáhaly vám i poznámky, které jste si v přestávkách mezi gamy četl?

Nebyly to žádné složité věci, spíše hesla jako „Uklidni se“, „Užívej si aktuální chvíle“, „Nedělej si starosti s výsledkem“ a podobně. Napsal jsem si je při přípravě na zápas. Před rokem a půl jsem vyhrál dva challengery v řadě a během nich jsem to dělal také.

Vadil vám silný vítr?

Ano, byl opravdu nepříjemný. Když jsem potřeboval rozehrát nějakou výměnu, protože soupeř moc šancí na rytmus nedával, tak kvůli tomu větru ani nebyl prostor. Podmínky se pořád měnily. V tomhle směru bylo utkání opravdu těžké a jsem rád, že jsem ho zvládnul.

Australian Open příloha iDNES.cz

Zůstalo vám dostatek sil na čtyřhru po boku Číňana Čang Č’-čena?

Debl hraju rád, a když nejsem opravdu moc unavený, moc si ho užívám. Speciálně s Čangem. Myslím, že ve čtvrtek budeme hrát, a je stejné, jestli hodinu trénujete dvouhru, nebo hodinu a půl hrajete čtyřhru.

A nevadí vám, že Čang nastoupí v Melbourne do smíšené čtyřhry společně s Kateřinou Siniakovou, vaší zlatou parťačkou z olympijského mixu?

On za mnou přišel a zeptal se mě, jestli jsem s tím v pohodě. Je opravdu hodný kluk a já mu řekl, že mi to samozřejmě nevadí. Budu fandit jemu i Katce, a jestli budu mít čas, přijdu je oba podpořit.

Ve třetím kole se utkáte se srbským velikánem Djokovičem, s nímž máte bilanci 1:1.

S Novakem nikdy nevíte, on je nejlepší tenista historie. Já se budu snažit hrát svou nejlepší hru a uvidíme, co se stane.

Jeho trenérem je nyní Andy Murray, kterého jste minulý rok dvakrát porazil. Může vám to dát nějakou výhodu?

Určitě si budu užívat, že Andy sedí v Novakově lóži. Tenhle zápas bude určitě něco, na co budu vzpomínat v době, kdy už tenis nebudu hrát.