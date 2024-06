Na Macha Lake Open se představí Šafářová i finalistky pařížské juniorky

S dočasně Lucií Šafářovou či finalistkami juniorského Roland Garros Terezou Valentovou a Laurou Samson se od 24. do 30. června uskuteční v Doksech a Starých Splavech obnovený tenisový turnaj žen ITF 75 Macha Lake Open. Dotace turnaje činí 60 tisíc dolarů (zhruba 1,37 milionu korun). Turnaj se koná po roční přestávce poté, co ho vloni bývalé vedení Českého tenisového svazu (ČTS) přesunulo pod jiným názvem do Říčan u Prahy.