Máchovo jezero bude hostit elitní tenistky, dorazí Barthelová či Dulgheruová

Vítězka dvou minulých ročníků Barbora Krejčíková válí na grandslamu v Paříži, kde postoupila do finále dvouhry, a míří do první dvacítky nejlepších světových hráček. Cestu do elitní společnosti odstartovala před dvěma lety právě titulem u Máchova jezera.



K letošnímu ročníku se přihlásily tenistky z celého světa. Jedničkou bude 97. hráčka WTA Martina Trevisanová z Itálie. Mezi nasazenými jsou bývalé hráčky první světové třicítky Němka Mona Barthelová či Rumunka Aleksandra Dulgheruová, přemožitelka českých hvězd Petry Kvitové a Karolíny Plíškové z grandslamů.

Ve Splavech nastoupí i nejlepší Egypťanka Majar Šarífová (120. WTA), která v USA vystudovala sportovní medicínu, slovenské reprezentantky Kristína Kučová, Rebecca Šramková, finalistka Mácha Lake Open z roku 2018 rakouská šampionka Barbara Haasová, Australanka Priscilla Honová a další zajímavé hráčky.

Šanci změřit síly s kvalitní zahraniční konkurencí a navázat na úspěch Krejčíkové dostanou udělením volných karet juniorské české reprezentantky. Turnajový ředitel Ronald Wawrečka prozradil, že do hlavní soutěže dostaly karty pořadatele a ČTS loňská vítězka Pardubické juniorky Sara Bejleková, účastnice probíhající juniorky v Paříži Linda Nosková, Darja Viďmanová a Nikola Bartůňková.

Jednu z volných karet do úvodní kvalifikace obdrží i vítězka republikového turnaje dorostenek, který se tento týden koná v sousedních Doksech.

Letošní ročník turnaje je jubilejním dvacátým. Do roku 2007 se před přerušením akce patnáct předchozích ročníků mezinárodního turnaje Mácha Lake Satellite uskutečnilo s dotací 15 tisíc dolarů. A mezi účastnicemi byly i sestry Plíškovy, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Klára Koukalová, Regina Chládková, Sandra Kleinová, Iveta Benešová i další pozdější úspěšné české reprezentantky a světové tenistky.

V rámci letošního jubilea si dvacet ročníků společně připomenou zakladatelé a tehdejší pořadatelé se současnými organizátory. Včetně ambasadorů turnaje sourozenců Heleny a Cyrila Sukových a jejich otce Cyrila, čestného ředitele turnaje.