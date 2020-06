U Máchova jezera budou tenisté bojovat o postup do finále

Už jisté semifinalisty Lukáše Rosola a Jonáše Forejtka v pátek doplnili po zápasech ve skupinách překvapivě prostějovský David Poljak, který přehrál favorita Adama Pavláska 7:6, 6:2, a také Pavel Nejedlý.

Nečekaný semifinalista loňského libereckého challengeru Svijany Open hladce přehrál juniora Martina Krumicha 6:2, 6:0. Zkušenému Janu Šátralovi tak nestačila ani výhra nad 228. tenistou světového pořadí ATP Zdeňkem Kolářem 7:6, 6:3. Všichni tři měli v tabulce B stejný počet bodů a o postupu Nejedlého rozhodl lepší poměr her. „Nečekal jsem to, ale využil jsem šanci. Dobře jsem se koncentroval na co nejlepší výsledek,“ řekl brněnský Nejedlý.

Ve dvouhře žen postoupily do semifinále podle očekávání největší favoritky: 54. hráčka světa Kateřina Siniaková i její parťačka z přední světové deblové dvojice a loňská starosplavská vítězka Barbora Krejčíková. Ta se hodně nadřela s jednadvacetiletou Johanou Markovou, rodačkou z Ústí nad Labem, ale poněkud divoký zápas nakonec získala v poměru 1:6, 6:1, 10:8.

„Soupeřka hrála výborně v prvním setu, naštěstí jsem se rozehrála a měla více štěstí v super tie breaku,“ uvedla vítězka Krejčíková. Ve zkrácené třetí sadě prohrávala s Markovou 6:8, ale pak uhrála čtyři míče v řadě.

V semifinále ji čeká Jesika Malečková, která v závěrečném duelu skupiny C udolala juniorku Darju Vidmanovou 6:0, 3:6, 10:8.

Elitní česká reprezentantka Kateřina Siniaková přehrála v poslední páteční dvouhře držitelku volné karty, teprve patnáctiletou Lindu Fruhvirtovou 6:3, 6:2 a v semifinále ji čeká překvapení turnaje, teprve patnáctiletá Linda Nosková, která po boji porazila Veroniku Vlkovskou 6:2, 2:6, 10:8.

Sobotní semifinálový program odstartuje na centrálním starosplavském kurtu souboj Siniakové s Malečkovou v 10 hodin, všechny semifinálové zápasy i nedělní finále mužů i žen odvysílá v přímých přenosech stanice O2 TV Tenis.

Úvodní turnaj série O trofej solidarity a naděje ČTS je dotován částkou 980 tisíc korun.