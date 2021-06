Která tenistka vymění na trůnu na turnaji ve Splavech Krejčíkovou?

Česká tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj Mácha Lake Open před dvěma lety, když ve finále porazila krajanku Allertovou. Na pomyslný vítězný trůn usedla ve Starých Splavech i vloni, tehdy kvůli pandemii startovaly „jen“ elitní české hráčky a ve finálovém souboji zdolala Siniakovou.



A teď o víkendu Krejčíková dobyla Paříž! K senzačnímu grandslamovému triumfu v sobotu ve dvouhře přidala včera na Roland Garros po boku Siniakové i titul ve čtyřhře a zapsala se do tenisové historie.

„Bereme to jako takovou naši úlohu, abychom českým holkám na startu nějaké dobré kariéry trochu ‚zametli‘ cestičku a umožnili jim sbírat body do žebříčku. Takže samozřejmě vnímáme skvěle, že jsme tady měli Barboru Krejčíkovou v minulých dvou letech a ona pokaždé vyhrála,“ pochvaloval si Ronald Wawrečka, ředitel Mácha Lake Open by Crystalex.

„Ona předtím ještě nebyla ve dvouhře tak výrazná, ale před těmi dvěma lety, kdy jsme tady měli poprvé vyšší dotaci šedesáti tisíc dolarů a konkurence byla velmi solidní, výrazně naznačila, že se singlům chce věnovat mnohem víc a na vyšší úrovni. Turnaj vyhrála, loni to potvrdila i v kvalitní české konkurenci, no a teď vybojovala neuvěřitelný úspěch a dobyla Paříž,“ řekl Wawrečka.

Letos na jubilejním 20. ročníku se už Krejčíková u Máchova jezera neobjeví a nebude bojovat o zlatý hattrick, ale na starosplavském turnaji bude v tomto týdnu startovat jiná čerstvá česká šampionka z French Open Linda Nosková. Teprve 16letá naděje totiž ovládla v Paříži juniorskou soutěž, pořadatelům potvrdila účast, dostala divokou kartu a bude patřit k ozdobám Mácha Lake Open. „Z její účasti máme velkou radost,“ tvrdil Wawrečka.

Volné karty do 32členné hlavní soutěže by z mladých českých tenistek měly obdržet ještě Sára Bejleková, Darja Viďmanová a Nikola Bartůňková. „Budeme jedině rádi, když některou z českých nadějí, kterých tady u nás bude i letos hrát hodně a budou sbírat zkušenosti, také třeba uvidíme i v příštích letech na grandslamech a dalších velkých turnajích u obrovských úspěchů podobných tomu, který předvedla Bára Krejčíková,“ přeje si Wawrečka.

Ve Splavech dnes začne kvalifikace, které by se mělo zúčastnit i sedm Češek. Bojuje se o osm míst do hlavní soutěže, jež se rozjede zítra, na programu je i soutěž ve čtyřhře.

Oproti původním předpokladům prošla startovní listina určitými redukcemi a podle včerejších informací bude jedničkou Mácha Lake Open Egypťanka Sherifová, 120. tenistka světového žebříku WTA. Za ní jsou předběžně v dalším pořadí první pětky seřazené Slovenka Kučová (149.), Rumunka Dulgheruová (160.), Turkyně Buyukakcayová (178.) a Američanka Kiicková (180.). Celkem je do turnaje aktuálně přihlášených deset hráček z první světové dvoustovky.

„Nabité je to velmi slušně, k vidění by měl být hezký tenis. Pevně věřím, že se do hlavní soutěže z kvalifikace dostane co nejvíc Češek a spolu s držitelkami volných karet budou se zahraničními hráčkami bojovat o body do žebříčku,“ přeje si ředitel významné tenisové akce v Libereckém kraji Ronald Wawrečka.

Diváci budou mít při dodržování přísných bezpečnostních opatření do starosplavského areálu přístup, turnaj vyvrcholí o tomto víkendu a semifinále i obě finále by měla vysílat stanice O2 TV.