Muchové se v Macau daří, na exhibici přehrála i domácí Wang Sin-jü

Mé jméno je Nikdo? Tomashek posvítil na velkohubého trenéra

Začalo to výrokem trenéra, který si svými silnými řečmi vysloužil každodenní show na Fox Sports Radio. „Nezamlouvá se mi, že by k nám měla přijet nějaká Nobody U. Ze zápasu, který vyhrajeme o dvacet,...