Nový Zéland, Čína, USA i Slovensko. Ve Wimbledonu řádí cestovatelka Lulu

V nedělním osmifinále rozesmutnila britské příznivce, když ve třech setech udolala domácí hvězdu Emmu Raducanuovou, hned v prvním kole vyřadila světovou osmičku Čeng Čchin-wen.

Přitom se do hlavní soutěže vůbec nemusela podívat, v kvalifikaci proti Češce Gabriele Knutsonové odvracela mečbol.

Tento kritický moment ale ustála, načež nabrala takovou formu, že v Londýně vyhrála už sedm zápasů. A přirozeně poutá pozornost nejen bravurními výkony, ale i spletitou životní poutí.

„Narodila jsem se ve velmi malém městě na jihu Nového Zélandu, v podstatě je tam víc ovcí a jelenů než lidí,“ prozradila. „Pár let jsem tam žila s maminkou a babičkou, pak jsem chodila do školky v Šanghaji, než jsme se s mamkou přestěhovaly do Švýcarska. Tehdy mi bylo pět let. Když jsem vyrůstala, netrávila jsem tam moc času, protože jsem hodně hrála juniorské soutěže. Takže v podstatě pořád cestuju.“

Wimbledon příloha iDNES.cz

Díky tomu mluví anglicky, francouzsky a čínsky, chce přidat ještě korejštinu. A pociťuje, že různé vlivy, které odmala nasává, se promítají do její povahy.

„Z matčiny strany mám čínskou disciplínu a smysl pro tvrdou práci. Od táty, jelikož pochází z chorvatského pobřeží, klid a uvolněnost. Myslím, že to je dobrá kombinace. A Nový Zéland mi dává smysl pro dobrodružství. Jsem moc ráda, že jsem spojená s tolika kulturami.“

Další poznala ve Spojených státech, na University of Texas v Austinu se zabývala politologií. „Studium jsem dokončila v roce 2022, pomohlo mi, že jsem na něj měla čas během covidu. A teď už se můžu naplno soustředit na tenis.“

Radost Lulu Sunové po vyhraném osmifinále ve Wimbledonu.

Výrazněji se jí začalo dařit až letos: v lednu prošla z kvalifikace do osmifinále turnaje v Aucklandu, následně se probojovala i do hlavní soutěže Australian Open.

Právě první zmíněný úspěch na podniku na Novém Zélandu ji přesvědčil, aby tento stát reprezentovala. Do té doby startovala za Švýcarsko, ale v dubnu oznámila, že „přestupuje“ do své rodné země.

„Bylo to těžké rozhodnutí. Pořád jsem vděčná za všechno, co pro mě Švýcarsko udělalo v juniorské kariéře, zároveň mě těší podpora Nového Zélandu,“ tvrdí.

Za něj mimochodem odehrála už juniorský Wimbledon 2018 a pod jeho vlajkou tedy vyrazila i na letošní seniorský.

Do kvalifikace vstupovala jako 123. tenistka světa, nyní v živém pořadí figuruje už na 53. pozici a vyhlíží úterní čtvrtfinále.

Sunová o semifinále zabojuje proti Chorvatce Donně Vekičové a už před utkáním s úsměvem říkala: „Rozhodně jsem nečekala, že se dostanu takhle daleko. Ale najednou jsem tady.“

Vzhledem k tomu, že Nový Zéland nemá příliš bohatou tenisovou historii, talentovaná levačka svým tažením přepisuje tamní dějiny. Stala se první hráčkou z této země, která se v otevřené éře probojovala mezi poslední osmičku travnatého grandslamu.

Novozélanďanka Lulu Sunová hraje bekhendový return v osmifinále Wimbledonu.

„Je to velký krok, protože přináší inspiraci nejen mně, ale celému tenisu na Novém Zélandu.“

Na její růst dohlíží slovenský kouč Vladimír Pláteník, jenž dříve vedl Dominiku Cibulkovou či Rusky Darju Kasatkinovou a Veroniku Kuděrmětovovou.

Podobně kvalitní tenistky Sunová pořádně potkává až v těchto dnech, po Wimbledonu se s nimi bude měřit častěji. Nad tím, jak se jí život po londýnském grandslamu změní, ale zatím nepřemýšlí.

Říká pouze: „Jsem moc vděčná, že si tady můžu zahrát další zápas.“