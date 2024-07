Zjevení zvané Bucie. Jedinečný příběh v solitérské tenisové branži

Plachou Češku s výstřední Američankou dal před necelými deseti lety dohromady rozpustilý Kanaďan Rob Steckley. Na WTA Tour právě trénoval Šafářovou a už delší dobu se kamarádil s manželi Sandsovými. Vznikl tenisový pár, který během tří sezon posbíral pět grandslamových titulů.

Triumfoval taky ve Stuttgartu, Miami, Torontu či Pekingu. A protože se Šafářová nedávno odhodlala k částečnému vzkříšení kariéry, dvojice s přezdívkou „Team Bucie“ se tento týden poprvé od US Open 2018 předvádí společně v akci.

Sedmatřicetiletá Šafářová s parťačkou, jež je o dva roky starší, v pondělí v úvodním kole Prague Open sfoukly Japonky Aojamaovou a Šibaharaovou, nasazené dvojky, 6:2, 7:5. Dlouhá pauza se na jejich představení skoro neprojevila.

„Myslím, že jsme dnes začaly tam, kde jsme skončily. Ta naše energie a spolupráce je v tomhle unikátní,“ prohlásila Šafářová po partii, k níž dvě spřízněné duše nastupovaly za potlesku obecenstva se slzami dojetí v očích.

Jejich sportovní umění a profesní soulad na antukové scéně představuje jenom jeden projev pouta, které je spojuje. V lednu 2015 si okamžitě káply do noty, čemuž se tenkrát kdekdo divil: Ta Šafi se nějak rozparádila. Co ji to popadlo?

„Beth je taková trošku crazy. Ale jinak bezva holka,“ líčila tehdy Šafářová v Melbourne pro iDNES.cz. „Užijeme si spolu spoustu srandy na kurtu i mimo něj. Baví nás to. Její manžel hrál americký fotbal, takže má takovou narostlou postavu. Doma jezdí v megaobrovském autě, ve fialovém mercedesu. Najdou se u nich i další úleťácké věci. Jsou strašně fajn.“

Na prvním společném podniku se s úsměvem a znamenitou náladou protloukly až k trofeji. Založily tradici pití čaje při čekání na zápas. S umělecky zaměřeným Steckleym natáčely a na sociálních sítích zveřejňovaly zábavná videa ze zákulisí. Americký fitness trenér Shaun T jim zase připravoval tanečky, jimiž se rozhýbávaly nebo slavily vítězství. Nosily stejná trička.

Jakmile však potřebovaly obrátit nepříznivé skóre, končila veškerá švanda a Lucy s Beth se vyhecovaly k totálnímu úsilí.

Taky poté, co se Šafářová odebrala do penze a založila rodinu s hokejistou Plekancem, zůstávaly v čilém kontaktu. Američanka přiletěla na návštěvu do Prahy. Její bratr zjistil, že předci Mattekových pocházeli z České Lhoty, jež leží mezi Vodňany a Hlubokou nad Vltavou.

Podobné příběhy se v solitérské branži, v níž na okruhu bojují všichni proti všem, objevují výjimečně. Poněvadž hráčka nikdy netuší, kdy se s tou či onou sokyní příště utká o body do žebříčku, štědré odměny a lesklé trofeje, spojenectví bývají spíš povrchní, s kratší trvanlivostí, křehká či pragmatická a obchodní.

Když ty dvě v únoru při podniku v Dubaji v obsáhlém rozhovoru pro CANAL+ Sport oznámily znovuspojení kdysi úspěšného dua, odhalily zároveň hlubší důvody vzájemné náklonnosti. Kromě legrácek zmínily důvěrné rozhovory, které se vůbec netýkaly pracovních záležitostí. Svůj vztah utužovaly podporou v krušných chvílích.

„Než vznikl Team Bucie, cítila jsem se v tenisu hodně osamělá a smutná. Dokonce mě občas napadalo: Stojí mi to vůbec za to?“ přiznala se Šafářová.

Její americká přítelkyně zase s vděčností vzpomíná na kamarádčin soucit a vstřícnost, s jejíž pomocí unikla ze splínu po tuze vážném zranění kolena na Wimbledonu.

„Až když jsme si spolu na túře vytvořily pohodovou bublinu, okřála jsem. Přinesla jsi mi do života tolik radosti,“ vyznala se Šafářová.

„Ó, Lucy,“ odvětila Matteková-Sandsová. „Já můžu říct to samé o tobě. A je komické, že když jsem s tebou kdysi hrála v Quebeku, trochu jsem se tě bála. Působila jsi tak vážně. Ve formě, vyrýsované svaly. Říkám si: Do háje!“

Jenže zdání klame. Zrodilo se cosi jedinečného. A trvá to dodnes.